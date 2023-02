Gran Hermano 2022: Julieta tiró la bomba y decidió no salvar a Romina

Con esta elección, Romina tiene posibilidades de abandonar la casa este domingo y no llegar a la final del reality. Claro que también está su rival Walter "Alfa", ya que Julieta también lo mantuvo en la placa y finalmente elegirá salvar a la Tora o a Camila.

Con este escenario, aumentan las probabilidades de que este domingo el público deba elegir entre Romina y Alfa, la pareja de examigos que supo manejar el ritmo de la casa y que hoy están enfrentados, sin la posibilidad aparente de un acercamiento.

La petición de Romina a sus compañeros

Romina estuvo los últimos días mencionándole a sus compañeros que esta semana tenía ganas de estar nominada. “Es como que necesito la placa, pero también dije que no iba a forzar nada. Por algo se dan las cosas”, le dijo la exdiputada a Nacho.

Cuando Julieta se convirtió en líder semanal y obtuvo el poder de rescatar a alguien de la placa, la exdiputada insistió con su deseo.

“Yo le dije a Juli que no quería que me salve. Quiero estar en la casa porque me elija la gente, no mis compañeros”, expresó Romina. Más tarde aclaró que, en caso de que Julieta decidiera salvarla, “no me voy a enojar con ella”.

En el confesionario, Poggio opinó sobre el deseo de su amiga y dijo entenderla. Sin embargo, tampoco se mostró convencida en respetar el pedido de no salvarla. "Me plantee todas las placas posibles y tomé una decisión pensando yo en el resultado que me gustaría”, le dijo la líder de la semana a Gran Hermano.