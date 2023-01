Gran Hermano 2022: el video que demostraría que Camila mintió sobre su edad

La rubia fue uno de los últimos ingresos al reality y generó desconfianza entre sus compañeros cuando aseguró que no había estado siguiendo el programa porque había viajado al exterior. Días más tarde, su propia hermana gemela desmintió sus dichos en LAM .

La edad de Camila también fue tema de controversia. Ella asegura que tiene 21 años, pero usuarios de redes sociales y hasta algunos integrantes de la casa dudan del dato y sospechan que podría ser mayor. De hecho, el tema volvió al centro del debate luego de que ella tuviera varios acercamientos con Alfa, de 61 años.

En este contexto se difundieron imágenes de la participación de Camila en el programa Laten corazones, que Mariano Iúdica conducía en 2015, donde cantó en vivo junto a su hermana Florencia y su padre. Si la rubia dice la verdad, en ese momento debía tener unos 14 ó 15 años, pero se la ve mucho mayor.

"Tenemos 21 las dos. Siempre nos dieron más porque somos altas y grandotas, pero nuestra edad es esa", aseguró Florencia en NET. Parte del público de Gran Hermano le cree a las hermanas Lattanzio, pero algunos aún creen que mienten y se trata de algún tipo de estrategia.

La amenaza de Alfa a Camila en Gran Hermano 2022: ¿qué le dijo?

La casa de Gran Hermano vivió este viernes una nueva fiesta y fue el escenario donde se produjo un tenso cruce entre Camila Lattanzio y Walter "Alfa" Santiago. La joven estuvo viviendo los últimos días muchos momentos de angustia debido a la relación que tiene con el hombre de 61 años. Incluso Gran Hermano los llamó al confesionario a ambos por separado para que aclaren sus sentimientos hacia el otro.

Walter le dio a entender a Camila que en la casa hay rumores de un supuesto romance entre ellos por la cercanía que tienen. Esta noticia no fue bien recibida por ella y se mostró bastante incómoda con la situación. Tratando de indagar más al respecto, Lattanzio insistió: "¿Quiénes? Decime quién, ¿las chicas?". Ante la afirmación de Alfa, la rubia dijo que les iba a hablar a las mujeres de la casa: Romina, Julieta, La Tora y Daniela.

"¡No, no, no! Mirá, entonces, si vos hablas se acabó el trato. Yo no hablo más con vos", respondió exaltado el participante a lo que la joven expresó que la situación "le rompía las pelotas". En ese momento, Alfa la miró seriamente y fue determinante en su respuesta: "Vos confiá en mí y callate la boca, callate la boca, si abrís la boca...".

La transmisión de Pluto TV fue interrumpida en ese instante por lo que no se logró saber cómo terminó la amenaza de Walter a Camila. Muchos usuarios de Twitter se mostraron enojados por la situación y denunciaron que no es la primera vez que la producción interrumpe una charla conflictiva entre los participantes.