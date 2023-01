La amenaza de Alfa a Camila en Gran Hermano 2022: ¿qué le dijo?

Los integrantes de la casa manifestaron su confusión respecto al vínculo que une a Alfa con la joven cantante de cumbia. Esto primero llegó a oídos del hombre de Tigre y se lo comentó a su compañera en medio de la fiesta que la producción del programa organiza cada viernes por la noche.

Gran Hermano Walter Alfa Camila Redes sociales

Walter le dio a entender a Camila que en la casa hay rumores de un supuesto romance entre ellos por la cercanía que tienen. Esta noticia no fue bien recibida por ella y se mostró bastante incómoda con la situación.

Cuando le consultó a su compañero quiénes fueron los que hicieron el comentario, el hombre le pidió que no diga nada. "¡Dale, Alfa! No te hagas el boludo, decime", le consultó Camila. "Estaban comentando entre todos", respondió su compañero.

Tratando de indagar más al respecto, Lattanzio insistió: "¿Quiénes? Decime quién ¿las chicas?". Ante la afirmación de Alfa, la rubia dijo que les iba a hablar a las mujeres de la casa: Romina, Julieta, La Tora y Daniela.

Embed cortaban justo en la discusión de alfa y camila pic.twitter.com/TQVT6ffwih — fff (@palanttt) January 28, 2023

"¡No, no, no! Mirá, entonces, si vos hablas se acabó el trato. Yo no hablo más con vos", respondió exaltado el participante a lo que la joven expresó que la situación "le rompía las pelotas".

En ese momento, Alfa la miró seriamente y fue determinante en su respuesta: "Vos confía en mí y callate la boca, callate la boca, si abrís la boca...".

La transmisión de Pluto TV fue interrumpida en ese instante por lo que no se logró saber cómo terminó la amenaza de Walter a Camila. Muchos usuarios de Twitter se mostraron enojados por la situación y denunciaron que no es la primera vez que la producción interrumpe una charla conflictiva entre los participantes.