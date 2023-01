Gran Hermano 2022: el increíble desafío que deberá cumplir Romina para poder festejar su cumpleaños

Mientras casi todos los integrantes de Gran Hermano 2022 se encontraban en el living room, Romina les reveló la noticia. " Ya sé la prueba de mi cumpleaños y se las puedo decir, el tema es que se tiene que cumplir todo lo que les digo, sino no hay cumpleaños . Son unos hijos de mil siete, les juro que me reía. No me puedo meter a la cocina, chicos . ¡Hasta el viernes! ", aseguró.

Entre risas, la participante continuó: "No me puedo hacer un té, no me puedo hacer un mate. Pero eso no es nada, tampoco puedo limpiar. Tienen que limpiar ustedes, y me tienen que hacer caso encima, porque quieren que la casa esté limpia. Me dijeron que si no se cumple, no tengo cumpleaños". Así, quedó en claro que el desafío es bastante más sencillo que el de Alfa, pero este generó risas en los televidentes.

Rápidamente, los participantes de Gran Hermano 2022 decidieron dividirse los roles de Romina para los dos días que faltan para el viernes 27 de enero.

Quién será la encargada de la cocina

Minutos después de la revelación de Romina Uhrig sobre su desafío, apareció Lucila "la Tora" Villar en la cocina y ordenando diversos objetos que estaban por el lugar. Mientras hacía esto, habló para el público y aseguró que ella será la encargada hasta el viernes 27.

"Bueno, a la gente le quiero comentar que hoy Romi está de licencia, no va a cocinar. Voy a tomar la 'cochina', por un par de días nomás", explicó la Tora.