Gran Hermano 2022: un grito sobre Marcos alertó a todos, las frases de Julieta por las que sería eliminada

Sin embargo, esa frase de Julieta no fue la única polémica sobre Marcos, sino que también se expresó en desacuerdo con quienes lo apoyan debido a que según lo que manifestó, hay mejores participantes en cuanto al juego.

De hecho, según las encuestas en las redes sociales, que no suelen fallar, realizadas en la previa a cada gala, el comportamiento de Julieta podría ser decisivo para que el público la elija como la próxima en dejar el reality. El último en abandonar el juego fue Agustín "Frodo" Guardis, quien se impuso contra Lucila "la Tora" y Daniela Celis.

No es la primera vez que a Marcos le gritan "Primo, sos el ganador" desde afuera de la casa para mostrar el apoyo que tiene, sino que en anteriores oportunidades ya se lo manifestaron hacia quien para algunos es uno de los candidatos a quedarse con el juego.

También se suman sus tristes dichos sobre su perra no vidente. “¿Se habrá muerto la otra?”, lanzó mientras conversaba con Pestañela. Dani preguntó de quién hablaba porque no comprendía. “Mía, igual está re vieja. No la quiero, no puedo mentir. Es rara, ella es así. No le podés hacer upa y está toda así dura, es muy rara esa perra. Ni los otros perros la quieren, ni sus propios hermanos”, expresó.

Gran Hermano 2022: Marcos se quebró y conmovió a las redes a horas de la eliminación

Marcos Ginocchio es uno de los participantes favoritos del público dentro de Gran Hermano 2022. El salteño, que se ganó a los seguidores del programa con su serenidad y sencillez, conmovió a todos en las últimas horas cuando se quebró al hablar de su familia durante la cena de nominados.

Marcos compartió la mesa con Ignacio "Nacho" Castañares, Julieta Poggio y Ariel Ansaldo, los otros candidatos a abandonar el reality durante la gala de este domingo. Allí confesó que la decisión de entrar a la casa fue difícil porque sus padres ya habían sufrido la distancia con sus dos hermanos, quienes viven en el exterior.

"Me costó mucho alejarme de ellos porque siento que formo algo muy especial dentro de sus vidas. Todas las cosas que hacemos, las hacemos juntos. Entonces me pongo a pensar si lo están haciendo, si lo siguen haciendo, si siguen disfrutando de la misma manera y esas cosas", reveló emocionado.

"Pero por otro lado pienso que están felices de verme acá disfrutar de todas las cosas lindas que están pasando. Mis hermanos también, que sé que por más que estén a full con sus cosas, creo que igualmente me deben seguir bancando y también deben estar muy felices por mí", reflexionó el Primo.

Marcos también resaltó que su permanencia dentro de la casa se debe sin dudas al apoyo del público. "Sea lo que sea, pase lo que pase, agradecerles porque todas las cosas que viví acá fueron únicas, desde conocerlos a ustedes hasta los momentos que pude vivir. Nunca me voy a olvidar", aseguró.

"Me gustó mucho la experiencia, así haya tenido altas y bajas, lindos días y días más o menos. Disfruté muchísimo y sigo disfrutando todos los días, aunque sea un poco. De todos los días aprendo algo y me encantar seguir haciéndolo", concluyó el salteño.