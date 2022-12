Gran Hermano 2022: dos participantes colapsaron y quebraron en llanto al armar el arbolito

Los participantes ya están rondando el segundo mes en la casa más famosa del país y el encierro ya empieza a tomar protagonismo. Más en fechas como las que se vienen, en las que uno suele juntarse con la familia y extraña a aquellos que ya no están.

Cata, la última eliminada de la casa, ya había contado en diálogo con Argenzuela que Nacho “tenía dos papás” debido a la muerte de su madre, que había sido víctima de una enfermedad terminal.

Nacho llorando GH

El integrante de “Los Monitos” fue invadido por las lágrimas y la tristeza y lloró desconsoladamente en el hombro de Thiago, quien lo abrazaba y le repetía: “Es difícil, hay que tratar de superarlo. Yo sé que es la primera fiesta así y que no querés disfrutar, pero esta vez vamos a pasarla juntos, sirvamos las copas para tu mamá y la mía”.

“Sé que es feo perder a un familiar, pero vamos a salir adelante, me pasó lo mismo”, le dijo.

Alfa, quien también estaba observando la emotiva escena, se acercó a consolar a Nacho y les manifestó a los dos: “Yo perdí a mi mamá a los 50. Estoy seguro de que están las tres mirándonos desde arriba”.

https://twitter.com/SabriPrrra/status/1600857631912251399 Las fiestas claramente moviliza todo y Nacho recuerda a su mamá. Thiago lo acompaña en el dolor y lo alienta#Nachiago #GH #GH22 #GH2022 #GranHermano pic.twitter.com/LRoufVyiUb — brina (@SabriPrrra) December 8, 2022

Marcos fue el otro participante que no pudo ocultar su tristeza por extrañar a su querida familia. Aunque las cámaras no lo mostraron, el "Primo" decidió desahogarse y pensar en soledad.

Marcos llorando GH

Cortaron la trasmisión de Gran Hermano por un hallazgo en el patio que puede destruir el ciclo

Hace tiempo circula la versión de que hay un celular dentro de la casa y Romina lo confirmó tras encontrar un chip en el patio.

Mientras todos disfrutaban de una jornada de pileta, mientras Nacho y Thiago estaban a los besos, la exdiputada tomó un objeto que vio en el patio, lo que resultó ser un chip. Sorprendida, avisó a sus compañeros: "Che, miren. Hay un chip de teléfono".

En cuanto los demás empezaron a preguntar sobre el misterioso hallazgo, las cámaras hicieron una toma distinta de la casa para disipar la atención sobre lo sucedido.

No es la primera vez que la producción del programa decide hacer cortes sobre el vivo o "sesgar" la transmisión. En la fiesta de la semana pasada, usuarios de redes sociales reportaron que entre las 20 y las 21 no se vio nada en Pluto TV. Una vez reanudado el vivo, apareció Daniela llorando, lo que indicaría que se desató alguna pelea que prefirieron no mostrar.