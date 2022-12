Jorge Rial, mano a mano con "Cata" de Gran Hermano: "Nacho tiene dos papás, le pregunté por su sexualidad"

María Laura "Cata" Álvarez , la séptima eliminada de la casa de Gran Hermano 2022, brindó un mano a mano con Jorge Rial y Argenzuela en donde habló sobre los pocos temas polémicos que protagonizó, ya que su paso por la casa casi no será recordado porque no es una de las más destacadas del programa. Habló del supuesto fraude, la pelea con su pareja y la sexualidad de Nacho , lo que más llamó la atención.

" Nacho se siente muy solo desde que me fui . Con Nacho estuve muy cerca en el último tiempo, nos sentíamos la presa de la casa porque nos iban a nominar a nosotros. Él tiene dos papás y mi hija tiene dos mamás, entonces yo me imaginaba siendo él . En una de las conversaciones le pregunté por su sexualidad y me dijo que no tiene atracción por los hombres ", reveló Cata. Así, dejó atrás todos los rumores de la supuesta homo o bisexualidad de Juan Ignacio "Nacho" Castañares .

En cuanto al supuesto fraude, María Laura remarcó: "No sé nada más de lo que vi en redes sobre el "fraude". Me imagino que no hubo".

Y en este hilo, Jorge Rial le consultó sobre su forma de jugar en la casa de Gran Hermano, ante lo que ella aseguró: "Fui a ser lo que yo era. Soy de historias más picantes, de cosas más jugadas, pero por ahí todavía no me había dado el tiempo de olvidarme de la cámara, tengo miles de aventuras. No sabía cómo podía pegar afuera, y cuando se fueron Mora y Tora sentí que me quedé sola".

Además, se refirió a su noviazgo fuera del reality, y todas las controversias que tuvo. "Hemos hablado por teléfono y, en realidad, nosotras nos hacemos siempre ese tipo de chistes. No lo consideramos tóxico, disfrutamos hacer cosas juntas, la pasamos bien juntas y afuera no tenemos conciencia de que afuera lo ve tanta gente", expresó la ex participante.