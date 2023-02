Gran Hermano 2022: Daniela recordó el bullying que sufrió de chica En una noche especial, se mostró el video donde la participante contó anécdotas duras de su época del secundario.







Daniela de Gran Hermano. Telefe Daniela de Gran Hermano. Captura Telefe

Daniela recordó el bullying que sufrió de chica en una charla con los otros participantes de Gran Hermano 2022. "Era cuarto del secundario, mis compañeras no me aceptaban... yo era re chupamedia de los profesores porque nadie me quería", expresó.

"Las pibas, peor... escuché que me querían cagar a palos... y dije '¿cómo me van a pegar? ¿cómo puede ser que en el colegio me peguen'...", siguió revelando a Julieta, Marcos y Nacho que la escuchaban atentamente.







"'Que el viernes a la salida del colegio vas a ver'... decían eso un jueves. Yo le conté a mi mamá... voy y le digo al director 'me quieren pegar'. 'Quedate tranquila, esas cosas acá no pasan', me respondió... Llega el viernes y veo todo preparado en ronda gigante, con teléfonos en la mano y mis compañeras preparadas esperando", siguió. "Veo pasar mi colectivo y dije 'es mi única vida que tengo' y corrí el colectivo", relató Daniela que pudo esquivar una dura situación de adolescentes que pretendían golpearla y filmar todo para que quede registrado. "Mi mamá hizo flor de kilombo, obviamente y no pasó más nada. Éramos adolescentes, éramos chicas", finalizó. https://twitter.com/GranHermanoAr/status/1627492825511219200 Daniela recordó el bullying que sufrió de chica



¡Seguí #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC! #GH2022 pic.twitter.com/Gb4iMfDpwf — Gran Hermano (@GranHermanoAr) February 20, 2023