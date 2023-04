Gran Hermano 2022: cuánto se devaluó el premio que ganó Marcos Ginocchio 

No es Daniela: L-Gante estaría en pareja con una exparticipante de Gran Hermano 2022

“ El contrato dice que lo cobrás en 6 meses. No sé si está bien, pero es lo que firmás y aceptás. Marcos ya perdió unos 9 mil dólares ”, expresó Ángel de Brito en la emisión de uno de sus programas en LAM.

En la misma línea, dio detalles de cómo se devaluó el "dólar Marcos’" desde que se anunció el premio:

17 de octubre : Arrancó Gran Hermano 2022 y se anuncia el premio por 15 millones de pesos con el dólar a $287. Premio Marcos: $52.265 dólares.

17 de noviembre : Pasa un mes desde que empezó Gran Hermano 2022 con el dólar a $307. Premio Marcos: $48.860 dólares.

17 de diciembre : Pasan dos meses desde que empezó Gran Hermano 2022 con el dólar a $321. Premio Marcos: $46.729 dólares.

17 de enero : Pasan tres meses desde que empezó Gran Hermano 2022 con el dólar a $378. Premio Marcos: $39.682 dólares.

17 de febrero : Pasan cuatro meses desde que empezó Gran Hermano 2022 con el dólar a $377. Premio Marcos: $39.788 dólares.

17 de marzo : Pasan cinco meses desde que empezó Gran Hermano 2022 con el dólar a $383. Premio Marcos: $39.164 dólares.

27 de marzo : Final de Gran Hermano 2022 con el dólar a $390. Premio Marcos: $38.461 dólares. En la final se anunció que el premio se incrementaba a $19.441.132, por lo que el premio final en dólares fue de $49.849 con el dólar a $390.

26 de abril: El dólar cerró a $474. Es decir que, hasta esta fecha, el premio de Marcos estaría en $41.015 dólares.

Marcos Ginocchio reveló qué hará con el premio económico de Gran Hermano 2022

El ganador de Gran Hermano 2022, Marcos Ginocchio, reveló qué hará con los casi 20 millones de pesos que recibirá por haberse consagrado en el reality show y conmovió a todos los televidentes por su generosidad.

Tras ser consultado por este tema en el debate final, Marcos aseguró: "Justo estaba pensando qué haría yo con el premio y todo esto fue gracias a la gente, yo no me siento partícipe de ningún tipo de juego que me haya llevado a ganar Gran Hermano". De esta manera, comenzó por explicar que su deseo está vinculado al público.

"Siento tanto amor que me llegó que necesito devolverlo de alguna manera. No sé si poner un comedor, pero sí hacer lo que pueda con esa plata para los chiquitos de la calle", explicó el ganador de Gran Hermano 2022. Así, los propios integrantes del debate elogiaron al salteño, ya que estaría cumpliendo con lo que había adelantado en un principio.