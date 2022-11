Gran Hermano 2022: Coti reveló el escandaloso pedido de la Tora sobre Alfa tras la polémica

En primer lugar, en el video se escucha a Agustín relatar: "A este muchacho, un mes lo estuvieron... Que sos un hijo de puta, que sos un mal tipo... ¡Abusador! Osea cada vez peor, van por más". Ante esto, Coti detalló una situación que vivió con Alfa y la Tora. "Estaba entrenando acá afuera, Alfa me da un abrazo, me doy vuelta y la Tora me clavó la mirada. Ella no quiere que eso pase, quiere que lo excluyamos, que lo hagamos a un lado", aseguró.