Gran Hermano 2022: apareció un dron en la casa con un cartel que decía "Coti vuelve"

Gran Hermano 2022: por qué no habrá gala de eliminación este domingo y cuándo será

En la parte trasera de la casa de Gran Hermano estaban Ariel Ansaldo y Julieta Poggio. El parrillero fue quien se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y gritó: " ¡No, mirá eso! 'Coti vuelve', 'Coti vuelve' ", algo que no caerá para nada bien en una gran parte de los integrantes del reality show, quienes no saben cuál es la realidad.

Por el lado de Julieta, ella confirmó que había un vehículo aéreo no tripulado por encima de la casa: "¡No, un dron!". Esto viola el perímetro del reality show, por lo que Telefe tiene la potestad de denunciar al dueño del electrodoméstico si descubren de quién es.

Esta información, por ahora, no es real, ya que no habrá ningún repechaje nuevo ni tampoco se habla de un abandono, por lo que Coti no tiene posibilidades de retornar. De esta manera, los participantes podrían tomar decisiones drásticas por algún enfado y/o desencanto con la producción de Gran Hermano.