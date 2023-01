Gran Hermano 2022: Alfa trató a Agustín de demente y se burló delante de todos

Mientras se encontraban almorzando todos juntos en el living, Alfa lanzó: " Lo mismo que el otro demente que está haciendo el partido homenaje a los niños con Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo y falta que esté Pelé nada más ". Con la mención de este último deportista, evidenció que no tienen nada de información de afuera de la casa, ya que el brasileño falleció el 29 de diciembre de 2022 .

Por este ataque de Walter, Agustín, de forma irónica, le contestó: "¿Vos estuviste con Pedro Picapiedra y yo no puedo hacer el partido de fútbol?". Así, Frodo se burló de Alfa por todas las anécdotas que cuenta junto a distintas personalidades, nombrando a un personaje animado para demostrar que no cree en sus palabras.

La pelea no concluyó allí, sino que el participante con más años de Gran Hermano 2022 continuó: "Nosotros no lo vimos porque estamos acá adentro, pero cuando llegaron de Qatar, le dijeron a Messi '¿este era tu sueño?' y él le contestó 'no, es hacer el partido con Agustín, la copa se la pueden guardar'".

Para quitar la tensión del ambiente, Nacho se metió en la conversación y aseguró: "Estamos a cinco personas de todas las personas del mundo, ¿sabías?". Esta frase hace referencia a que, gracias a los individuos que conoce cada uno, se puede acceder a cualquier famoso del planeta si se hace la conexión correcta.