Gran Hermano 2022: Alfa se quebró y rompió en llanto al hablar de su estado de salud

Alfa volvió a escaparle a la prueba semanal - Gran Hermano 2022

Walter toma una medicación para las tiroides que no le permite estar toda la noche despierto ya que le da sueño, entonces le complicaba el sueño. "Yo solo sé lo que me a mí me jode tomar esa pastilla cuando nunca tomé nada", aseguró mientras lloraba delante de sus compañeros.

"Lo que me lastimó cuando el médico me dijo que tenía que tomarlas. Si no la tomo, me muero", agregó y comentó que se estaba mareando y no podía estar más despierto. Lo convencieron de que aguante un poco más, pero faltaba bastante para terminar la prueba.

Como Santiago Del Moro les regaló dos horas más de sueño, pudieron superarla y llegar al presupuesto.