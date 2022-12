Gran Hermano 2022: Alfa, Romina y Julieta se intoxicaron y buscan saber qué pasó en la cocina

Tras los momentos de tensión que vivieron los "hermanitos" con los nuevos ingresos a Gran Hermano , algunos de los participantes comenzaron a sentir molestias en el estómago ya que el miércoles Alfa, Romina y Julieta se levantaron descompuestos y con pocas ganas de comer. De hecho, no quisieron comer lo que preparó La Tora.

Por su parte, Romina se negó a probar el pastel de papa que había preparado La Tora: "No voy a comer pastel de papa. Voy a ver si me hago una ensaladita, viste Tora que pedí Sertal todo el día, ahora probé el pedacito de carne y lo estoy repitiendo".

A la charla se sumó Julieta, también descompuesta del estómago. "Me re duele a mí, quiero comer pero estoy mal de la panza", expresó.

Gran Hermano en la cocina Gran Hermano: discusiones en la cocina. Captura Pluto TV

Por eso mismo, los participantes comenzaron a pensar cuál podría ser la causa de los malestares en el estómago. "¿Qué comieron chicos?, ¿vos dejaste algo afuera y después lo comieron? Si dejaron algo afuera de la heladera más de 24 horas y después comieron...", preguntó La Tora. "No sé, pero estuve re mal todo el día. No dejamos nada", respondió la exdiputada.

Luego del cuestionamiento, el hombre con bandanas en la cabeza advirtió: "Romina, no podés amasar y hacer galletitas, y comer galletitas calientes. Vos estás acostumbrada a dormir de noche, ¿o vos en tu casa te pones a hacer galletitas a las 4 de la mañana?", le preguntó. "No, es que acá no tengo noción de nada, mirá las ojeras que tengo", le respondió la joven madre. "Hay que tomar un poco de conciencia", le respondió Alfa.

Mientras, en las redes sociales apuntaron contra Romina, la dueña de la cocina de esta temporada, ya que los fanáticos del programa observaron en reiteradas oportunidades que la higiene a la hora de cocinar no es su fuerte y la expusieron en varios comentarios.

Al parecer la exdiputada puso a descongelar un pollo en el microonda y lo dejó allí adentro durante toda la noche y al día siguiente procedió a cocinarlo para sus compañeros.

El plato en donde se encontraba el pollo, que estaba lleno de sangre, lo lavó con solo un poco de agua y lo volvió a guardar, sin ningún otro tipo de cuidado o limpieza. Es por eso que distintos espectadores detallaron dicha situación y aseguraron que el descuido de Romina provocó que varios participantes estuvieran descompuestos después de comerlo.