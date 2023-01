Gran Hermano 2022: Alfa estalló contra Ariel y el conflicto no tiene vuelta atrás

Sin embargo, su compañero reaccionó de mala manera y no dudó en enfrentarlo. "Vos no entendés, ¿no? Vos me quisiste hacer quedar a mí como un violador pelotudo y yo no te quiero dar bola. No me hables, por favor, te lo ruego", le pidió Walter.

"Me quisiste hacer quedar el tercer día como un degenerado, entonces yo no te la perdono. No me hables más. Estoy hablando con él, no con vos. ¿Te quedó claro esta vez? No me hables más, Ariel, no me interesa que me hables, no me interesa contestarte", declaró de manera contundente.

https://twitter.com/GxxDiego/status/1614432362523230212 Hoy a la mañana se picó de nuevo entre ARIEL y ALFA (y ustedes no me avisaron )

Ariel no entiende que Walter no quiere hablarle, pero insiste#GranHermanoArgentina2022 #GH2022 #GH2023 #GH22 #GH23 #GranHernano #GranHermano pic.twitter.com/Y40U54JZtA — Diego Gonzalez (@GxxDiego) January 15, 2023

Gran Hermano 2022: el mal momento de Marcos que podría dejarlo afuera de la casa

Marcos Ginocchio, uno de los favoritos por los seguidores de Gran Hermano 2022, está atravesando momentos difíciles dentro de la casa y expresó su deseo de abandonar el reality, a tres meses de su inicio.

El joven mantiene un perfil bajo y no genera conflicto gracias al buen trato con todos sus compañeros. Sin embargo, el clima de pelea que se vive lo angustia y aleja de todos, a excepción de Agustín, Thiago y Walter a quienes considera que son "con los que de verdad se puede hablar y que no sea el juego todo el tiempo".