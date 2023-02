Gran Hermano 2022: al ritmo de "Muchachos", la insólita canción que crearon en apoyo de Ariel Ansaldo

"En el quincho yo nací, tierra de chinchus y Ariel, de la época de facha que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender, los chorizos que quemamos cuantos años los lloré. Pero eso se terminó, porque en la placa final, sacamos a Popoggio y volverá a ganar papá. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, quiero sacar a Julieta, el Big Ari no se va. Y al Agus, en el cielo lo podemos ver, con la Coti y con el Cone, alentándolo a Ariel", la letra completa en apoyo a Ariel Ansaldo antes de una nueva gala de eliminación de Gran Hermano 2022.

Pero esto no es lo único, sino que la campaña a favor de Ariel ha llegado incluso a la creación de videos con canciones reconocidas en las que se demuestra el cariño por él.

El emotivo video en homenaje a Ariel

Con la canción A las nueve de la banda No Te Va Gustar, realizaron un compilado de videos sobre el paso de Ariel Ansaldo por la casa de Gran Hermano 2022, donde tuvo varios momentos divertidos para el público. Si bien en un principio era un apoyo influenciado por los memes sobre el parrillero, la audiencia parece tener un cariño genuino por el participante ahora.

Después de las 12 de la noche se sabrá si la campaña a favor de Ariel funcionó o no, aunque las encuestas ya evidencian que será muy parejo contra Julieta Poggio y podría suceder cualquier cosa.