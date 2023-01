Gran Hermano 2022: Agustín reveló su estrategia para llegar a la final junto a Marcos

El participante Agustín "Frodo" Guardis reveló cómo es su estrategia de cara a las próximas semanas dentro de la casa de Gran Hermano 2022. La misma tiene a Marcos "Primo" Ginocchio dentro y con el objetivo de que ambos puedan llegar hasta la final , algo que no le conviene a quien fuera el octavo eliminado, ya que el salteño es mucho más fuerte que él en el público.

Mientras se encontraba solo en la habitación de los hombres, Agustín miró a la cámara y habló para su público. "En la primera semana de febrero, si es que hay algún cambio con la prueba de líder o no, ahí vamos a empezar a pensar en las placas como si Marcos y yo estuviésemos siempre nominados" , comenzó por relatar.

"Porque tenemos que estar a la defensiva y atentos ante cualquier posibilidad que nos surja", señaló sobre esta frase. Así, Frodo brindó detalles sobre cómo considera que deben jugar de cara a lo que queda en Gran Hermano 2022.

Por otro lado, Agustín volvió a hacer énfasis en su relación con el salteño: "Tenemos que conformar las placas siempre a nuestro favor. ¿Por qué digo Marcos? Porque, lo repito, yo acá no juego con nadie, mi único amigo es Marcos y todo el mundo lo sabe".

Para finalizar, también justificó esta revelación. "No tengo nada contra ellos, me llevo bien, los respeto, estoy en la convivencia y me divierto muchísimo, pero mi único amigo es Marcos y todos los demás sobran", concluyó.