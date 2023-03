Gran Hermano 2022: las redes enfurecieron con un participante y lanzaron una fuerte campaña en su contra

Una publicación que circuló por Facebook y Twitter resume los argumentos de la campaña: "Es antimessi, odia a los BTS y discrimina a los asiáticos, critica cuerpos ajenos, maltrata a su mascota, se asusta cuando está nominada, dice que los demás son caretas y habla mal por atrás".

Algunos seguidores de Twitter recordaron comentarios y actitudes de Julieta en otros momentos del reality y no dudaron en calificarla como "víbora". Entre otras cosas, la acusaron de hacerle bullying a Camila y de maltratar a Caramelo y Mora, las dos mascotas de la casa.

Incluso se viralizó un clip de Agustín Guardis, exparticipante de Gran Hermano, dando su opinión sobre ella durante un stream con Boffe GP y Ariel Ansaldo. "Marcos no sabe todas las cosas que Julieta dice de él: que era un ente, un potus, que lo trató como si fuese alguien de capacidades diferentes, peyorativamente, y no sé por qué, porque no tiene nada de malo", aseguró.

https://twitter.com/soyunfollowmas/status/1632222023668625408 "Marcos no sabe todas las cosas que Julieta dice de él: Que era un ente, un potus, que lo trató como si fuese alguien de capacidades diferentes, peyorativamente, y no sé por qué, porque no tiene nada de malo"#Margus #LaFrodoneta @Agustinguardis @BoffeGP pic.twitter.com/iXsByo9uzB — Un follower mas (@soyunfollowmas) March 5, 2023

Gran Hermano 2022: polémica por una promo de Telefe que adelanta quiénes llegan a la final

Cada día que pasa y se acerca la final de Gran Hermano 2022 el clima dentro y fuera de la casa más famosa del país se pone caliente. Telefe dio a conocer una promo donde publicitan la definición del certamen con un detalle que generó polémica: uno de los participantes más queridos no tiene protagonismo.

Se trata de Marcos Ginocchio, más conocido como "el Primo", uno de los participantes que paga muy fuerte en las apuestas para consagrarse como ganador y dio que hablar durante la última semana junto a su hermana Valentina luego de convertirse en líder semanal.

En el video puede verse a Santiago del Moro en el piso del estudio al mismo momento que el locutor comercial anuncia que "llega la final de Gran hermano". En los planos posteriores, la producción decidió realizar primeros planos sobre la Tora, Nacho, Camila, Julieta y Romina.