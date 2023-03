Gran Hermano 2022: la charla de Romina que obligó a la producción a cortar la transmisión

Fueron muchas las ocasiones en las que los jugadores contaron sobre sus conversaciones con el Gran Hermano que modificó sus estrategias de juego. En todas las situaciones, la producción cortó la transmisión de Telefe o de Pluto TV, el canal online por donde se puede mirar las 24 horas de la casa de Martínez.

La última situación sospechosa sucedió hace dos semanas cuando los participantes conversaban sobre lo que había sucedido con una de las mascotas que ingresaron a la casa.

Julieta Romina Gran Hermano Captura Telefe

En las últimas horas se viralizó un video de una conversación que tuvieron Romina Uhrig y Julieta Poggio tras la gala de salvación del jueves.

En la misma, la exdiputada le cuenta a "Disney" algo que le mencionó el "Big" y que le llamó la atención. “Ayer con la charla que tuve con Gran Hermano, se me prendió la lamparita. Me dijo ‘Es justo que los 4′ y ahí me puse a pensar”, dijo Romina, antes de que las cámaras dejen de tomar la situación.

Las palabras no pasaron desapercibidas por los usuarios de Twitter que criticaron nuevamente el accionar de la producción del programa y las "indicaciones" que les dan a los participantes en el confesionario. Muchos afirman que hay personas acomodadas que llegarán a la final.

Los seguidores especulan con que la frase "es justo que los 4" que le arrojó Gran Hermano a Romina se refiera a los participantes que están en el reality desde el día uno: Romina, Julieta, Marcos y Nacho.