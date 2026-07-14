14 de julio de 2026 Inicio
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La inflación de junio fue de 1,9%: cuáles fueron los rubros que más aumentaron

El Instituto Nacional de Estadística y Censos difundió el Índice de Precios al Consumidor del sexto mes del año, el cual quebró el umbral del 2%.

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El gas integró uno de los rubros con mayores subas en junio.

El gas integró uno de los rubros con mayores subas en junio.

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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la inflación de junio alcanzó un 1,9% mensual y un 33,5% interanual. Dentro de los rubros que componen el Índice de Precios al Consumidor, la división que más aumentó fue la de Recreación y cultura con un 4,2%.

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En un informe, el Indec detalló que los rubros que registraron una suba superior al promedio mensual fueron Recreación y Cultura (4,2%), Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,3%), Salud (2,9%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (2,1%).

En tal sentido, expuso que Bienes y servicios varios (1,8%), Educación (1,7%), Transporte y Restaurante y Hoteles (1,6%), Equipamiento y Mantenimiento del Hogar (1,5%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,3%), Comunicación (0,9%) y Prendas de vestir y calzado (0,4%).

La inflaci&oacute;n de junio fue de 1,9%.

La inflación de junio fue de 1,9%.

El organismo encabezado por Pedro Lines explicó que la suba en Recreación y cultura fue impulsada principalmente por los aumentos en los paquetes turísticos.

La inflación de junio representó el tercer mes consecutivo de baja, lo que el Gobierno celebró como señal de desaceleración. El optimismo técnico ya se sustentaba en el indicador de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA), que para el sexto mes del año se ubicó en el 1,8%, impulsado principalmente por el arrastre de los costos de vivienda, la actualización de las tarifas del transporte público y los ajustes en las cuotas de la medicina prepaga.

La inflación de junio fue de 1,9%: cuáles fueron los alimentos que más subieron

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer que la inflación de junio fue de 1,9%, por lo que bajó en comparación con mayo. La división de Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó un 1,3%.

En su informe, el Indec detalló que los alimentos que más subieron en junio fueron el Tomate redondo (22,5), Papa (4,8%), Lechuga y Zapallo anco (4,6%), Pan francés tipo flauta (4,1%) y Cebolla (3,9%).

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