Got Talent Argentina 2023: el inesperado cambio en el jurado que marca un antes y un después

Desde el comienzo de Got Talent Argentina 2023 , tanto Abel Pintos como Florencia Peña, La Joaqui y Emir Abdul se vistieron iguales en todas las galas. Se pudo cómo repetían el outfit en su totalidad con el fin de mantener una idea de primera ronda. Pero ahora cambió, ¿qué sucedió?

“Te sácate ese look anterior y este te lo pusiste al sol, porque estás de bronceada”, expresó Lizy Tagliani hacia Peña quien cambió drásticamente su look. La Joaqui se sacó la capucha, se cortó el pelo y no se puso extensión de pestañas, lo cual se la ve más natural.