Escándalo en Got Talent Argentina: la fuerte denuncia de una participante

Cantó una canción propia junto con su banda, revolucionó al jurado, especialmente a Emir Abdul y a La Joaqui, e incluso Florencia Peña quien se deshizo de elogios. Abel Pintos fue quien puso la cruz, pero ante la insistencia de los jurados, dio el ok para el pase a la otra ronda.

Debería haber pasado, volver a aparecer en tele en la otra ronda que podía clasificarla a una instancia definitoria. Sin embargo, contó que decidieron no llamarla más y terminaron el programa con pocos participantes.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMundoFamososOk%2Fstatus%2F1709638424464871932&partner=&hide_thread=false Esperanza careri apunta contra #GotTalentArgentina , paso de ronda y no la llamaron más al igual que otros tantos participante. El reality ya está grabado con final y todo. pic.twitter.com/Tr9VzxG9Li — MF (@MundoFamososOk) October 4, 2023

"Estaba intentando ponerle filtros a la situación, pero no me van a ver y ni siquiera me van a dar la posibilidad de esa 'revancha' que dicen que estoy teniendo. Me dijeron que quedé afuera de la competencia. Por qué me pasan... no lo entiendo. Y sin avisarme, cero tacto, cero humanidad”, explicó en Instagram.

Y reveló malos tratos de la producción: "Estoy intentando salir de una muy difícil, metiéndole ficha a mi proyecto personal, con mis canciones y esto me tira para atrás. A mí no me trataron bien, y cuando estuve en La Voz tampoco. Hubo momentos muy feos y mucha mano negra, mucha cosa por detrás, horrible”.

Telefe levanta Got Talent Argentina en medio de su éxito: qué pasó

Telefe decidió que el programa Got Talent Argentina no se transmita el jueves 5 de octubre, ya que el horario coincide con el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Boca Juniors.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ftelefe%2Fstatus%2F1709204626841489833%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1709204626841489833%7Ctwgr%5E8ebd35b8c1c7b359f567bbd55712fd81d72fb722%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fc5n.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620pxplugings%3D20paste20tdlink20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20wordcount20width%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlink20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20liveblogtimestamp%3D16965058419996815&partner=&hide_thread=false Se viene Palmeiras vs. Boca El Xeneize buscará ganar para meterse en la final de la CONMEBOL #Libertadores Este jueves a las 21hs con @giraltpablo y @varskysports vivís la #LibertadoresEnTelefe Miramos y reaccionamos al partido en https://t.co/KnH13Q47KB pic.twitter.com/LW1ySm06UE — telefe (@telefe) October 3, 2023

El canal tiene como objetivo principal cuidar sus principales shows, y teniendo en cuenta que también coincide con Traicionada, la telenovela tampoco se transmitirá durante el jueves 5 de octubre. Por eso, hay que hacer énfasis en que Telefe tiene los derechos para televisar el partido entre el Verdão y el Xeneize.

Todo esto lleva al canal a cambiar toda su grilla de programación, reemplazando Got Talent Argentina y Traicionada con la previa, el post y el partido en sí. Esto ocupará el horario entre las 21 y las 0 por completo, por lo que al término de Telefe Noticias comenzará la transmisión del partido de Libertadores.