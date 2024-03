Godzilla y Kong: el nuevo imperio llega a las salas de cine con delirio y diversión

Adam Wingard estrenó en el 2021 Godzilla vs. Kong y el film no terminó de convencer a sus fans. Demasiados personajes, una historia que presentaba muchas subtramas y menos bestias gigantes. De ese error, los guionistas aprendieron y Wingard lo aprovechó al extremo en la quinta ¿y última? entrega de la franquicia, Godzilla y Kong, que como adelanta el título, esta vez no es un versus, sino tendrán que hacer equipo para enfrentar a una nueva amenaza.



Hay que ser sincero en esto, el guion de Terry Rossio, Simon Barrett y Jeremy Slater no es el top de la creatividad, pero sí juega mejor las fichas que tiene disponible. Concentra diversión por encima de tramas complejas para presentar divertidas escenas de pelea desde los primeros minutos del largometraje. Además agregan elementos al duelo de estos gigantes que deberán trabajar en equipo para vencer a un nuevo enemigo que viene de la Tierra Hueca. Claro, Godzilla y Kong: el nuevo imperio es una película para amantes del kaiju y bicho gigantes, pero en este caso aprovecha mejor cada minuto de la película para brindar lo que los fans más anhelaban de las anteriores entregas.

Adam Wingard, un director que aprende de sus errores, de eso no hay dudas. Su Godzilla y Kong: El nuevo imperio toma lo mejores del cine de bichos gigantes, homenajea las King Kong y Godzilla originales pero a su vez mejora las posibilidades de estos dos juntos en pantalla. Delirante por momentos, claro, pero divertida sin dudas. Más colorida, más elementos visuales en juego y, esta vez, los humanos aportan para avanzar en la historia y no para aburrir.