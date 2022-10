Gastón Trezeguet reveló todo lo que Diego Maradona ingresó a Gran Hermano

“Viene el Diego, asado, cerveza y cuando llega tira de los bolsillos un polvo blanco. ¿Vos qué pensás?”, inició el exparticipante que ahora formará parte del debate y, luego de su salida, comenzó a desempeñarse como productor. Pero a Andy Kusnetzoff no le fue suficiente porque siguió indagando.

Trezeguet revivió la icónica visita de Maradona a Gran Hermano 2001

“Era sal que faltaba para el asado, pero no hay nadie en este mundo que se conforme con mi respuesta”, reveló Trezeguet. Luego todos bromearon al respecto: “Yo entiendo que nadie me crea, pero era eso. También trajo cigarrillos porque era lo que no teníamos, ni puchos ni sal para el asado”.

Luego magnificó su visita en la edición ya que estaban aislados: "Nosotros no podíamos creer porque claro no puede haber contacto con nadie, entonces salimos y nos dan la sorpresa de que el Diego estaba de espaldas". El programa hizo frente e invitó a Malena Guinzburg, Agustín Radagast, Natalia Pastoruti, Gastón Trezeguet y Mauro Zárate.

PH destrozó a Mirtha Legrand en el rating

Telefe logró picos de rating alcanzando casi los 12 puntos, mientras que eltrece solo alcanzó, en ese momento, 5 puntos, pero logró hacer tope en 7 puntos. La disparidad más marcada se notó cerca de las 23.20 cuando Andy registraba 11.2 y Mirtha 6.6 puntos.

Qué es la cuota de pantalla

La cuota de pantalla es un porcentaje estimado de hogares o espectadores que están mirando un programa de televisión. También es conocido como share.

Esta cifra surge de la multiplicación del alcance, que es la cantidad de hogares que reproducen un programa, por la fidelidad de la audiencia, es decir, el tiempo que invierten observando ese show.

La cuota total de audiencia se reparte entre todos los canales de televisión. Esta métrica es diferente, pero complementaria con el rating, que es el índice de la audiencia.

El rating mide específicamente el porcentaje de espectadores que tiene un programa en un día y horario puntual.