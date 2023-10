Gastón Edul blanqueó su relación con Coti Romero de Gran Hermano: "Hay buena..."

En las últimas horas, a Edul le pidieron que se toque el pelo si tenía interés y le gustaba Coti. El periodista no lo dudó. Contrario a él, la correntina admitió que está conociendo a otra persona y se trata de un futbolista: “Estoy empezando algo con alguien”. Pero no reveló de qué club era .

Coti Romero y Esteban Edul Redes sociales

Fue entonces que Edul decidió terminar con los rumores. “Si usted gana la moto, ¿va a sacar a pasear a alguien? ¿Usted está en pareja?”, expresó Andy Kusnetzoff en PH: Podemos Hablar, ya que el periodista de TyC Sports estaba invitado.

“No estoy en pareja”, afirmó. Y agregó: “Yo pensé que había zafado. Algunos mensajes, pero nada más. No nos conocemos. Buena onda solamente. No hay nada más que eso, si no lo diría. No tengo problema".

Romina Uhrig de Gran Hermano ya no lo esquiva y habló de su relación con Conejo Quiroga

La exparticipante de Gran Hermano, Romina Uhrig, estuvo envuelta en rumores de romance con Alexis Cone Quiroga por un video viralizado en la Bresh en el que parecía que estaban besándose, pero ella aclaró cómo fue la situación y lo que en verdad pasó.

Fue durante el Bailando 2023 que Marcelo Tinelli le preguntó qué había pasado mientras Coti Romero estaba sentada en el streaming. "Es más, Coti, te vas a enterar de algo. En un momento estábamos con Elián y me dice 'está Coti ahí'. Voy, la saludo, le estuve hablando y estaba un poquito alegre, quería hacer de cupido", expresó la exdiputada.

"Después yo lo veo al Cone y le digo 'está Coti allá. ¿La voy a buscar?'. 'No, no', me dice. Y en un momento me dice 'andá a buscarla', y cuando te fui a buscar ya no estabas", agregó Uhrig que también reconoció que se lleva mejor con Coti.