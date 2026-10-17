Ganadoras del Popstars 2001: qué fue de la vida de las integrantes de Bandana Conocé cómo cambiaron sus vidas desde aquel reality que las llevó a la fama y qué pasó con cada una después del éxito. Agregar C5N en









¿Qué fue de la vida de las integrantes de Bandana? Exitoina

Bandana nació en 2001 tras el éxito del reality musical Popstars.

El grupo alcanzó gran popularidad y se separó en 2004.

Las integrantes tomaron caminos diferentes y algunas volvieron a reunirse.

En 2026, Bandana celebró sus 25 años con una gira por el país. A comienzos de los 2000, la televisión argentina encontró una fórmula que cambiaría la escena musical juvenil. Con miles de aspirantes y un casting que se convirtió en un verdadero acontecimiento, Popstars: Tu show está por comenzar buscó formar una banda femenina desde cero. Las elegidas fueron Ivonne Guzmán, Lissa Vera, Lourdes Fernández, Valeria Gastaldi y Virginia da Cunha, quienes dieron vida a Bandana, uno de los grupos pop más exitosos de aquella época.

Bandana se formó en 2001 gracias al reality Popstars: Tu show está por comenzar. El Nueve La convocatoria se realizó en 2001, cuando Azul Televisión, hoy El Nueve, reunió a jóvenes de distintos puntos del país para participar del reality. Después de varias instancias de selección, las finalistas recibieron preparación artística de profesionales vinculados con el canto, el baile y la imagen.

El resultado superó las expectativas y Bandana se convirtió rápidamente en un éxito comercial. Con cientos de miles de discos vendidos, presentaciones multitudinarias y una película propia, las cinco cantantes alcanzaron una popularidad enorme. Temas como Guapas, Maldita noche y Sigo dando vueltas se instalaron entre los favoritos de sus seguidores y quedaron asociados a una generación que creció escuchando sus canciones.

Qué fue de la vida de las cantantes de Bandana En 2004, después de varios años de éxitos, Bandana anunció su separación y sus integrantes comenzaron a enfocarse en sus propios proyectos. La decisión estuvo acompañada por diferencias internas y reflexiones sobre la exigencia de sostener una carrera bajo una exposición constante. Aun así, el interés del público no desapareció y la posibilidad de volver a verlas juntas siguió presente durante los años siguientes.

En 2016, cuatro de las cinco integrantes originales retomaron el proyecto con una serie de shows en el teatro Lola Membrives y el lanzamiento del disco Bandana: La vuelta. Ivonne Guzmán decidió no participar de aquella reunión, mientras que Virginia da Cunha se alejó de la banda al año siguiente. Desde entonces, Valeria Gastaldi, Lissa Vera y Lourdes Fernández mantuvieron vivo el nombre del grupo y continuaron vinculadas a sus presentaciones.