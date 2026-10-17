17 de octubre de 2026 Inicio
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Detuvieron al padre de la abogada argentina que estuvo presa en Brasil por racismo: qué pasó

El empresario Mariano Páez, padre de la abogada Agostina Páez, fue imputado por robo en Santiago del Estero tras ser captado por cámaras de seguridad sustrayendo dinero.

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Mariano Páez fue detenido en las últimas horas en Santiago del Estero.

Mariano Páez fue detenido en las últimas horas en Santiago del Estero.

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El padre de la abogada argentina Agostina Páez -quien pasó dos meses presa en Brasil acusada de hacer gestos racistas- fue detenido en Santiago del Estero. El empresario quedó imputado por robo en un local comercial después que las cámaras de seguridad lo captaron mientras sustraía un fajo de dinero.

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El hecho sucedió el pasado 10 de octubre en una sucursal de la firma Lo Bruno, en la ciudad de Termas de Río Hondo, según consta en la denuncia. Mariano Páez, de 58 años, ingresó en el comercio de venta de materiales de la construcción acompañado por su pareja María Soledad Batule, de 34 años.

Mientras esperaban ser atendidos en el lugar de cobros, una empleada dejó momentáneamente arriba del mostrador un fajo de billetes por un valor de aproximadamente $1.500.000. En las imágenes se ve que Páez toma el dinero, que había quedado al lado de la ventanilla; se lo da a su acompañante y se van rápidamente del lugar.

Luego de verificar que había un faltante de efectivo, los dueños del comercio revisaron las grabaciones del circuito cerrado de TV y detectaron la maniobra, por lo que hicieron la denuncia formal ante la Policía. La investigación quedó en manos del personal del Departamento de Robo y Hurto de Las Termas y del fiscal Emanuel Sabater.

Cómo fue el allanamiento y detención

Con las pruebas fílmicas y una orden de allanamiento del juez de Control y Garantías, Silvio Salice, la Policía detuvo a Páez y a De Batule, señalada como presunta coautora del hecho, en un domicilio de la calle Alvear, en el barrio Alberdi de la capital santiagueña.

Secuestraron $632.699 en efectivo, una camioneta Toyota RAV4 que pertenece al empresario, y las prendas de vestir utilizadas al momento de cometer el robo. Ambos detenidos permanecen en la sede policial y esperan ser indagados por el fiscal del caso.

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