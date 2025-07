Gabino Silva: "Soy un inadaptado social en recuperación"

"Música empezamos a sacar hace dos años. Siempre estuvieron ahí las ganas de expresarme. Yo escribo hace mucho tiempo, pero nunca lo había transformado en algo diferente, lo que escribía quedaba ahí en cuadernos. Pero bueno, con un amigo que tocaba la guitarra nos juntamos y empecé a cantar arriba. Hicimos una canción que se llamó Momentos aturdidos, que fue la primera que saqué. De ahí en adelante no paramos. Es muy lindo para mí, es una forma de canalizar las emociones. Fue difícil dar ese giro porque está la idea de que si sos un creador de contenido no podés hacer música. Es una faceta completamente diferente a lo que muestro en los videos, acá voy más por los sentimientos y las cosas que me pasan", cuenta Gabino.

Desde niño, Silva fue extrovertido e inquieto y hasta sus padres tuvieron que pedirle que "bajara un cambio": "De chico hice comedia musical e iba a clases de canto, pero nunca tuve la motivación de que mi familia me dijera que soy bueno para esto. Cuando me junté con el guitarrista que les conté hicimos la canción y sin auto tune sonaba muy bien. Mis papás me pedían que bajara un cambio, no podía hacer todo.

"Mi papá tenía un conocido en la radio y yo le pedía que me lleve a cantar, siempre me gustó. Hacía teatro, canto, baile. A los 14 me desvié un poco y dejé todo. Ahora de grande pensé 'es mi momento de hacerlo'. No solo música, sino todo. Ahora estoy en el noticiero haciendo notas periodísticas, sigo con Youtube y le sumé la música. Me gusta trabajar con gente grande, discutir con gente grande. Ahora estoy confiando más en los datos duros que tengo porque capaz hay periodistas que trabajan hace más tiempo, pero yo tengo calle. Respetan mis notas y me bancan", agrega.

Una de las cualidades de la música de Gabino es que no abusa de los efectos de sonido y suena muy bien: "No usamos auto tune al palo como hacen ahora. Sí usamos Melodyne, una herramienta que usan todos los artistas, es un software que te ayuda a afinar las notas de una forma sutil. Decidimos no abusar del auto tune porque hacemos muchos shows en vivo. A mí me gusta hacer las canciones, pero para después llevarlas al show. Hace poco tocamos en Makena y estuvo buenísimo. Rompimos récord porque fue el show que más personas convocó. Quedamos muy contentos".

Si a @tranquilosilva, su usuario de Instagram, mucha gente la reconocía en la calle, hoy la cosa se creció exponencialmente. "Me reconocen en la calle, pero más por los videos virales. Incluso gente que no es mi público fiel. Es gente que te conoce porque vio el video de casualidad, que tienen tu cara de algún lado. A veces no está tan bueno. Cuando vas a tomar un café no querés que alguien te esté mirando. Se extraña un poco eso. El otro día estaba hablando con un amigo y me contó que a veces salta los molinetes del subte. Antes capaz que yo también lo hacía, pero ahora puede ser que alguien me esté mirando justo. También están los policías que tienen una taser, así que no lo recomiendo".

"Me di cuenta que al youtuber o creador de contenido no se lo respeta tanto. Hay gente cree que si trabajás de eso no hacés nada. Yo pasé de ser un inadaptado social con los videos de YouTube, cosa que me gustaba porque siempre había sido así, no era un personaje sino que lo potenciaba un poquito y la gente no me reconocía en la calle, a ser un adaptado en recuperación. Estoy en la tele y la gente grande me respeta, me ven como 'alguien bien' para la sociedad", analiza.

Acerca de los proyectos a futuro, el artista revela: "Hace poco sacamos un EP que se llama Quizás. Son cinco canciones y están muy lindas, las presentamos el otro día en Makena. A fin de año vamos a sacar el próximo EP que va a ser bien popero".