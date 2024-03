Furia consoló a un participante de Gran Hermano 2023 tras el ingreso de los siete nuevos

Mientras se encontraba sentado en el patio junto a Denisse y Martín, Furia decidió acercarse a Nicolás para darle un mensaje muy particular. Cuando llegó hasta ponerse enfrente suyo, le puso la mano en el costado de la cara y le dijo: " Vos siempre vas a ser el más hermoso de la casa, ¿okay? ".

Pero eso no fue lo único, sino que continuó con su particular momento de consolar al amigo del Chino. "No te pongas mal porque vinieron otros chicos. Sos el más hermoso de la casa", concluyó Juliana para luego señalar a Martín como el segundo en su ránking.

Embed “vos siempre vas a ser el más hermoso de la casa, no te pongas mal que vinieron otros chicos” y la sonrisa de nico #GranHermano #GranFuria pic.twitter.com/6F2ySImate — F (@nachoxthiag0_) March 5, 2024

De esta manera, Furia continúa con su particular estrategia de cara al ingreso de los siete participantes durante la gala del lunes, lo que provocó que la casa de Gran Hermano 2023 pase de 12 a 19 hermanitos en apenas algunos minutos. Esto provocará que haya galas de eliminación de 2 o hasta 3 integrantes, lo que podría generar resultados inesperados.

Furia reveló la estrategia para llegar a la final de Gran Hermano 2023 junto al Chino: "¿Entendés?"

La participante Juliana "Furia" Scaglione se acercó a Martín "Chino" Ku para decirle su plan de acción en Gran Hermano 2023, ya que el ingreso de 7 nuevos hermanitos terminó por romper lo que quedaba de la casa.