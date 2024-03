Telefe censuró a Nacho Castañares por evidenciar el acomodo de una participante de Gran Hermano

“Nacho tuiteó lo del acomodo de la amiga de Sabrina y ya lo mandaron a borrarlo”, evidenció la cuenta @sways y luego mostró la captura en la que Nacho escribió: “Flor: no, no conozco a Sabri. Sabri: Hola amiga”.

De esa manera indicó que, por más que lo haya querido esconder Sabrina, Florencia mostró delante de todos que se conocían. Las redes también consideran que la producción tiene a su favorita y por eso volvió a ingresar sin ser elegida por la gente.

Gran Hermano Captura de pantalla

Ante esto, el público tiene decidido votar a la primera de ambas que aparezca en placa para pelear a la producción y poder eliminarla del juego. ¿Se podrá?

Gran Hermano 2023: regresó a la casa, reveló información de afuera y podría ser expulsada

Al reingresar a la casa de Gran Hermano, la producción deja en claro que no se puede decir información del afuera para no favorecer ni desestabilizar a ningún jugador, pero una de las personas que entró no cumplió con lo pedido y podría haber expulsión.

Denisse Chino Redes sociales

Se trata de Denisse que se acercó a Martín Ku para poder orientar su juego y comenzar un nuevo grupo tras la salida de Lisandro, uno de los “Bro”. Allí le dijo quiénes podían quedarse en el grupo, pero que excluyan a Emma.

Eso puede ser considerado como información, ya que Emma le dice que no va a votar al grupo del Chino, se gana la confianza y luego los vota. Eso del afuera se ve y Denisse lo tiene claro: quiere apartarlos y debilitar a los Furiosos.