Furia confirmó que recibe información de Gran Hermano 2023: "Dicen que soy violenta..."

Inmediatamente, Gran Hermano 2023 cortó la transmisión y puso el clásico cartel de "Ya volvemos con la casa en vivo", una herramienta habitual de Telefe para evitar problemas. Esto genera mucha bronca en redes sociales, ya que es muy evidente que se está diciendo algo fuera de las reglas.

JULIANA LE HACE BURLA A LA PRODUCCIÓN

Al parecer le pidieron que baje unos cambios tras el episodio agresivo que se vivió en la gala de ayer ¿preocupación por como bajó su imagen pública?#GranHermano pic.twitter.com/4hn66eEQHX — TRONK (@TronkOficial) June 5, 2024

Luego, Scaglione se metió en una conversación con Bautista y Darío, revelando de la forma más explícita posible que recibe información de la producción. "El panelista es el único que puede juzgar nuestro juego. Tiene que ser bastante astuto de no escuchar pelotudeces de gente eliminada o tergiversar información o andar diciendo cosas que no son de mí, que me dicen que soy violenta cuando no lo soy", confesó Juliana.

En esta ocasión, Telefe cambió de plano y se dejó de escuchar la conversación, aunque Furia fue directa con sus palabras y no existe otra explicación posible para entender esto que un diálogo directo entre ella y Telefe. Por eso, la competición ya parece haber perdido su transparencia y Scaglione será la campeona sin lugar a la duda.

JULIANA: "El PANELISTA es el único que puede juzgar nuestro juego, tiene que ser ASTUTO de no escuchar pelotudeces de gente eliminada o tergiversar información o ANDAR DICIENDO COSAS QUE NO SON DE MI, QUE ME DICEN QUE SOY VIOLENTA cuando no lo soy"

*cambian cam*#GranHermano



*cambian cam*#GranHermano pic.twitter.com/xPjxkonyPP — TRONK (@TronkOficial) June 6, 2024

En último lugar, Furia tuvo un desliz final con el que reveló: "Es un montón lo que me están pidiendo, que no diga malas palabras". Así, toda la casa parece estar al tanto del favoritismo de Gran Hermano 2023 por ella y poco podrán hacer para cambiar el inevitable resultado final.

JULIANA CONFIRMA QUE LE PIDIERON QUE DEJE DE DECIR 'MALAS PALABRAS'



Juliana: "Es un montón lo que me están pidiendo, que no diga malas palabras"



Nicolás: "¿De vuelta te lo dijeron?"



*cambian de cámara*#GranHermano pic.twitter.com/wkGXxsehMh — TRONK (@TronkOficial) June 6, 2024

La participante Juliana "Furia" Scaglione no pudo ocultar su verdadera personalidad durante el ingreso de los eliminados y les gritó todo tipo de insultos y críticas a sus físicos, algo que generó mucha polémica entre el público de Gran Hermano 2023.