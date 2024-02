Furia apuntó contra la producción de Gran Hermano 2023: "Era mío, me..."

"Cata viene cuando yo llego y me dice 'yo hice la prueba acá'... Pero no estás entendiendo nada Julia", señaló Mascia con un tono cómico por lo que estaban discutiendo. Al no dejarlo terminar, Scaglione creyó que se estaba poniendo en su contra, por lo que tuvo una particular contestación.

Luego de escucharlo, Furia explotó: "Voy a hacer esto, que es lo mismo que le haría a producción, darte la espalda. Me cagar*n flaco, ¡el liderazgo era mío!". Esta respuesta de Juliana generó que Bautista protagonice un clip viral, ya que generó muchas risas. "Estoy adhiriéndome a tu... Pero la put* que me parió", concluyó el uruguayo.

Embed Furia: Voy a hacer esto, que es lo mismo que le haría a producción, darte la espalda.

Bauti: No estas entendiendo nada Julia

Furia: ME CAGARON FLACO

Bauti: PERO LA PUTA QUE ME PARIO

jaksjakjss no puedo mas con esta conversación. #GranHermano #GranFuria pic.twitter.com/YzVPu32IPc — Furius (@Fiuubs) February 23, 2024

