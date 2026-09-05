- Una jornada especial modificará el calendario escolar en una localidad de la Provincia de Buenos Aires.
- La cercanía entre dos fechas permitirá extender el descanso de los estudiantes alcanzados.
- Los alumnos tendrán cuatro días consecutivos sin clases antes de retomar sus actividades.
- El calendario de 2026 contempla feriados inamovibles, trasladables y con fines turísticos.
El calendario de septiembre traerá una jornada especial para los estudiantes de una localidad de la Provincia de Buenos Aires. La combinación de dos fechas particulares modificará el cronograma habitual de clases y permitirá que los alumnos cuenten con un período de descanso más extenso de lo previsto.
La medida permitirá que los estudiantes disfruten de cuatro días consecutivos sin clases, al quedar enlazadas ambas fechas con el fin de semana. Así, contarán con un descanso extra antes de volver a la rutina escolar y continuar con el calendario previsto para el resto del mes.
Los alumnos de esta localidad de la provincia de Buenos Aires contarán con 4 días de descanso.
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Cómo es el feriado del 10 de septiembre en 2026 y por qué genera un fin de semana extra largo
El jueves 10 de septiembre será una fecha especial para Lomas de Zamora, ya que se conmemorará un nuevo aniversario de la fundación del partido. El distrito fue fundado el 10 de septiembre de 1861, por lo que esta jornada forma parte de las celebraciones locales y es reconocida por el municipio como su aniversario fundacional.
A esta fecha se le sumará el viernes 11 de septiembre, cuando se celebra en todo el país el Día del Maestro en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento. Como esta jornada suele implicar la suspensión de las clases, su cercanía con la celebración local permitirá que los alumnos alcanzados tengan un descanso extendido durante septiembre, antes de retomar el calendario escolar habitual.
El Palacio Municipal de Lomas de Zamora.
Municipalidad de Lomas de Zamora
De esta manera, el descanso quedará conformado así: