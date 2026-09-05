Así es el feriado particular del 10 de septiembre que genera un fin de semana extra largo en 2026 La medida permitirá que un grupo de alumnos de la provincia de Buenos Aires cuente con una pausa más extensa en medio del calendario escolar de septiembre. Por Agregar C5N en









Conocé de qué se trata el feriado del 10 de septiembre que genera un fin de semana XL. Pixabay

Una jornada especial modificará el calendario escolar en una localidad de la Provincia de Buenos Aires.

La cercanía entre dos fechas permitirá extender el descanso de los estudiantes alcanzados.

Los alumnos tendrán cuatro días consecutivos sin clases antes de retomar sus actividades.

El calendario de 2026 contempla feriados inamovibles, trasladables y con fines turísticos. El calendario de septiembre traerá una jornada especial para los estudiantes de una localidad de la Provincia de Buenos Aires. La combinación de dos fechas particulares modificará el cronograma habitual de clases y permitirá que los alumnos cuenten con un período de descanso más extenso de lo previsto.

La medida permitirá que los estudiantes disfruten de cuatro días consecutivos sin clases, al quedar enlazadas ambas fechas con el fin de semana. Así, contarán con un descanso extra antes de volver a la rutina escolar y continuar con el calendario previsto para el resto del mes.

Los alumnos de esta localidad de la provincia de Buenos Aires contarán con 4 días de descanso. Magnific Cómo es el feriado del 10 de septiembre en 2026 y por qué genera un fin de semana extra largo El jueves 10 de septiembre será una fecha especial para Lomas de Zamora, ya que se conmemorará un nuevo aniversario de la fundación del partido. El distrito fue fundado el 10 de septiembre de 1861, por lo que esta jornada forma parte de las celebraciones locales y es reconocida por el municipio como su aniversario fundacional.

A esta fecha se le sumará el viernes 11 de septiembre, cuando se celebra en todo el país el Día del Maestro en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento. Como esta jornada suele implicar la suspensión de las clases, su cercanía con la celebración local permitirá que los alumnos alcanzados tengan un descanso extendido durante septiembre, antes de retomar el calendario escolar habitual.

El Palacio Municipal de Lomas de Zamora. Municipalidad de Lomas de Zamora De esta manera, el descanso quedará conformado así:

Jueves 10 de septiembre: jornada no laborable por el aniversario de la fundación de Lomas de Zamora.

jornada no laborable por el aniversario de la fundación de Lomas de Zamora. Viernes 11 de septiembre: Día del Maestro, con suspensión de clases.

Día del Maestro, con suspensión de clases. Sábado 12 de septiembre: fin de semana.

fin de semana. Domingo 13 de septiembre: fin de semana. Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo.

16 y 17 de febrero: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

3 de abril: Viernes Santo.

1° de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. Conocé el calendario completo de feriados nacionales de 2026. Freepik Feriados trasladables 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (se traslada del 17 de junio).

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del 20 de noviembre). Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo: precederá al martes 24 Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Viernes 10 de julio: se sumará al feriado del jueves 9 Día de la Independencia.

Lunes 7 de diciembre: precederá al martes 8 Día de la Inmaculada Concepción.