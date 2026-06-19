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Franco Bagnato llega a los fines de semana de Radio 10 con "Buen día Argentina"

El conductor regresa al dial los sábados y domingos a la mañana con un ciclo de actualidad, entrevistas y humor de mirada federal.

El programa propone una mirada federal y cercana.

El programa propone una mirada federal y cercana.

A partir de este sábado, Franco Bagnato se suma a la programación de Radio 10 con el ciclo Buen día Argentina, que irá al aire los sábados y domingos de 10 a 12 horas.

Los Bronson. 
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El programa propone una mirada federal y cercana, con el objetivo de empatizar con la audiencia desde lo humano, sin dejar de lado la música y el buen humor.

Bagnato estará acompañado por un equipo de destacados profesionales: Paula Marusich y Gustavo Romero en actualidad, Roberto Gerbasi en deportes, Sebastián Fernández a cargo del humor, Brenda Prestia en locución e Ian Lombardía con móviles en vivo.

Esta incorporación representa además el regreso de Bagnato a su histórica vocación radial y su reencuentro con el público en el dial.

Un retorno que lo ubica nuevamente en los formatos de actualidad, entrevistas y entretenimiento que consolidaron su popularidad en la radiofonía y la televisión argentina.

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