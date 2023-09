Fracasó en los cines y es un éxito en Netflix: la película de terror que todos ven hoy

Se trata de Leatherface: la máscara del terror, una película de terror que se estrenó en 2017 y no tuvo un buen comienzo ya que fue calificada como “regular”. Sin embargo, en las últimas semanas logró revivir de la mano de Netflix.

Es la octava entrega de la franquicia The Texas Chainsaw Massacre y una precuela de la cinta original de 1974; The Texas Chain Saw Massacre. El film fue dirigido por Alexandre Bustillo y Julien Maury. Está protagonizada por Stephen Dorff, Lili Taylor, Sam Strike, entre otros, y tiene una duración de 90 minutos.

Peliculas Netflix

Sinopsis de Leatherface: la máscara del terror, un éxito en Netflix

La aterradora película es una precuela de la saga "La matanza de Texas". Está ambientada en los años de adolescencia de Leatherface, su protagonista: el joven que escapa de un hospital psiquiátrico con otros tres internos, secuestrando a una joven enfermera y llevándola en un viaje por carretera infernal.

A Jed le cambian el nombre a Jackson Sawyer para ocultar su antigua identidad. Al día siguiente el Comisario Hartman se entera de que Jackson ha escapado y quiere perseguirlo por la muerte de su hija a manos de los Sawyer en busca de venganza.

El grupo entra a un restaurante de Texas para almorzar. Allí empiezan a masacrar con un rifle a unos clientes y hurtar los restantes. Los jóvenes huyen del restaurante y roban un auto. El grupo se detiene al quedarse sin gasolina en el auto en medio de un bosque donde ocurrirán sucesos horribles.

Tráiler de Leatherface: la máscara del terror

Leatherface: La máscara del terror - Trailer Oficial Subtitulado

Reparto de Leatherface: la máscara del terror

Esta película tiene a los siguientes actores como protagonistas: