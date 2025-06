Se volvió viral una vieja entrevista de Florinda Meza por un polémico cometario contra Chespirito y su familia

En la serie, producida por los hijos del mexicano, quedó expuesta nuevamente sobre el comienzo de la relación entre Meza y Bolaños, mientras él aún estaba casado , y ahora, las redes sociales volvieron a ser el canal donde la actriz quedó “presa de sus palabras” y no la deja con una buena posición.

Durante una entrevista a la televisión chilena, Doña Florinda habló de los “defectos” que tenía quien por entonces era su marido: “Él tenía siete grandes defectos: seis hijos y una esposa”. Si bien fue rápidamente corregida por el actor y destacó que son “seis hijos maravillosos”, ella no no ocultó su enojo que atraviesa hace años.

“Si fueran míos serían maravillosos, pero no siendo míos eran un problema y un defecto. Hubo que hacer muchos esfuerzos”, aseguró sin filtros y tapujo.

En la misma entrevista también expuso la infidelidad de Bolaños a la madre de sus hijos: "Él era un hombre muy infiel con su esposa, entonces como andaba con tantas, yo no quería ser una más en su lista, por eso me negué siempre. Él siempre me decía que yo era su mujer ideal".

La defensa de Florinda Meza tras las polémicas declaraciones que se volvieron virales

Una década después de sus declaraciones, Florida Meza volvió a estar en boca de todos y sus propios seguidores no dejaron pasar la situación por lo que uno de ellos se animó a comentar una de sus recientes publicaciones y recibió la respuesta de la actriz.

“Tengo curiosidad por saber si cuando llamaste a sus hijos y su exesposa ‘7 defectos’ fue una respuesta impulsiva y equivocada de tu parte o ¿fue adrede? Porque realmente quiero pensar que no fue con esa intención”, escribió un usuario.

En ese contexto, la actriz que supo representar a Doña Florinda respondió: “Seguramente me preguntaron por el tiempo en que no le hice caso a Roberto. Yo lo veía como un hombre perfecto y esos serían sus únicos ‘defectos’ para decirle que sí, a pesar de su insistencia. Es muy fácil sacar de contexto las cosas, más ahora”.

“Roberto amaba a sus hijos y no hubiera estado con alguien que no los respetara. Fue un modo de hablar, respondiendo a una pregunta específica”, aclaró.