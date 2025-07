En esa línea, Doña Florinda en El chavo del 8 repudió el tratamiento mediático e incluso intentó poner paños fríos a una posible eterna pelea con los allegados del actor del Chapulín Colorado. “Ustedes escriben historias pensando cómo creen que deberían ser. Ni siquiera han respetado mi derecho a no declarar nada sobre estos temas”, expresó.

“Como consecuencia de esta serie, han buscado en los archivos y han desempolvado todas las entrevistas del pasado, que están en otro contexto, y las han utilizado en mi contra”, indicó en relación a una entrevista que se volvió viral en el último tiempo con un polémico comentario contra la familia del actor mexicano y señaló: “En la vida real, con seres humanos, no con personajes de telenovela, hay muchas cosas que tomar en cuenta”.

Por último, aclaró que, si bien se debo al público, “yo no soy propiedad de los medios, mi nombre, mi imagen y mi vida, son míos”, y aseguró que “cuando yo tenga algo que informar, lo sabrán todos, por mí”.

