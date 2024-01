La cantante Tini Stoessel fue noticia en las últimas horas luego de sus declaraciones donde involucró a su expareja y a Camila Homs. Reveló que no fue tercera en discordia porque no existió infidelidad. Por eso, el futbolista necesitó el consejo de un gran amigo: Lionel Messi.

En primer lugar, el periodista Roberto Antolín contó en Mitre Live que primero hablar de temas deportivos: “Me he enterado que el equipo de Marcelo Gallardo, Al Ittihad, ha preguntado y ofertado por Rodrigo De Paul, después de recibir esa propuesta, De Paul llamó a Messi y le dijo ´me llegó esto”.

Y agregó: “Y Messi le dijo ‘vos tomá la decisión que quieras, pero si aceptas esto le decís chau a la Selección Argentina’ y es porque el nivel allí es muy bajo”. Y luego el periodista agregó: “Para estar en la Selección se necesita un nivel alto que esa liga no te lo va a dar y además Messi alertó a De Paul sobre Tini. Después de decirle eso, le comentó 'siempre hablas de la flaca y va a ser mucho más difícil si te alejas más', obviamente la flaca es Tini, así le llaman”.

A lo que el periodista Juan Etchegoyen opinó: “Lo que estás contando es un nuevo sacrificio de De Paul sobre Tini, ni más ni menos después de tantas cosas que se han dicho”.

“Rodrigo De Paul tomó eso en su cabeza, Tini y la Selección son lo primero, me quedó, y aquí está en el Atlético de Madrid, pero pudo haberse ido este verano por una cifra estratosférica así que su amor por Tini y Argentina pudo más que la oferta que le hicieron de Arabia con varios ceros. Messi fue el consejero sentimental de De Paul”.

Tras las declaraciones de Tini Stoessel, Cami Homs viajó a ver a Rodrigo De Paul a España

La cantante Tini Stoessel fue noticia en las últimas horas porque no se guardó nada y expresó que está cansada de que la vinculen como la tercera en discordia tras el desenlace de la relación de Rodrigo De Paul y Cami Homs. Tras ello, la modelo viajó a ver al futbolista.

La exprotagonista de Violetta estuvo en Rumis con la conducción de Lizardo Ponce y se refiró a los rumores que la aquejan: “Desde que el mundo es mundo pasa que a veces las personas se enamoran estando en pareja y eso sucede. Yo no me cargué ninguna familia la verdad, tengo pruebas, estoy harta de que me vengan con el tema”.

La periodista Paula Galloni indicó: “Al fin se pusieron de acuerdo. Por eso Camila Homs viajó a Madrid con los nenes y se hospedó en un hotel 5 estrellas como ella solicitó”.

“Fue el cumpleaños de la nena, fue ella la que quiso eso. Fue el pedido de ella. Quiso tener su cumpleaños con su mamá y su papá juntos. Imaginate que venga la nena y les pida eso, no pudieron negarse”, concluyó.