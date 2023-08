Filtraron video de Rodrigo De Paul donde cuenta la verdad de su separación con Tini Stoessel

Pero otro de los rumores indicaba que Homs no dejaba ver a Tini a los niños y los quería lejos de ella. Ante esto, se filtró un video de De Paul en el que estaría grabando un audio justo cuando comienza la historia de Instagram. En él se puede ver cómo le cuenta a alguien sobe la relación de su novia y los hijos.

“Lo de los nenes, le podés decir que sabés que es mentira, decile que los nenes la adoran a ella”, se escucha decir al jugador mientras el peluquero muestra que le está haciendo un tratamiento en el pelo y filma el lugar, según mostró en su Instagram en periodista Gustavo Méndez.

Como se habría olvidado de apagar el audio del mismo o ponerle música, da a entender que se subió así adrede para que sea escuchado por los medios de comunicación. ¿Será real?

Revelan la razón por la que Tini Stoessel le pidió separarse a Rodrigo De Paul: "No puedo más..."

La cantante Tini Stoessel le habría pedido separarse al futbolista Rodrigo De Paul por no poder soportar más todos los conflictos mediáticos que se generaron por ser dos personajes públicos.

Al respecto, Ochoa agregó: "De hecho, ayer hasta último momento Rodrigo le pedía por favor a Tini que no subieran el comunicado para darse unos días para pensar". Así, hizo mención al desesperado pedido de De Paul para no separarse.

Para finalizar, el panelista dio todos los detalles: "Venían bien a nivel pareja, pero cuando Camila Homs firma para ir al Bailando, Tini entra en una crisis y dijo '¿de qué manera vamos a poder contener esto, si esto ya sucedió? No quiero volver a ser título de portales que digan que meto cuernos, que trato mal a tus hijos, que no soy una buena novia, que nada me importa'". Con estas palabras, dio a entender que la separación fue en gran parte culpa de los medios que inventaron múltiples fake news sobre la relación.