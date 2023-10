Filtraron una pelea de una de las parejas de Gran Hermano y estalló la polémica: "No me toques más"

Todo comenzó cuando Juliana acusó a Camila de haber sido la tercera en discordia en su relación. La joven desmintió estas declaraciones, y en su defensa, aseguró que fue el cordobés quien intentó seducirla.

El conflicto, sin embargo, no cedió y tras el escándalo, Lattanzio advirtió a la participante de El Bailando que iba a difundir el video que le grabó a Maxi, sin su consentimiento, en el que se la ve provocándolo mientras intentaba descansar.

Camila Lattanzio expone el video privado entre Juliana Diaz y Maxi Guidici



¿Sensaciones? #Entrometidos

"No me toques más, salí de acá, no quiero que hables más, porque no me dejás dormir, no quiero que me hables más, no quiero que me hables más", repite Maxí ante la insistencia de Juliana en el video. Acto seguido, la "hermanita" le lanza la gorra que tenía puesta y le grita: "¡Basta, gordo, basta!".

A lo que su pareja le responde: "¡Qué amor, si me acabás de revolearme el gorro, vos sos la que te ponés violenta, no me toques más, salí de acá!",

Según Camila, Juliana grabó el video para evidenciar las violentas peleas que tenía con su expareja. Además, advirtió que la grabación la tenía "hace un montón" pero que decidió mostrarlo porque la involucraron en el conflicto.

"Ella me metió y me dijo que yo era una muerta que quería buscar cámara. Yo tengo un montón de videos así que me manda la gente, solamente que yo no me meto en las cosas que no me corresponden. Pero si me meten y me dicen 'la tercera en discordia', después viene esta mina y me viene a putear, después sale Maxi a decir que soy una mentirosa... Yo no soy mentirosa, yo tengo todas las pruebas", reveló con firmeza.

Por otra parte, en Mitre Live sugirió que Maxi le fue infiel a Juliana. "Yo sé que le metió los cuernos porque es re gato, a un nivel asqueroso, a otro nivel. Claramente se ve, pero no, no tengo, ella seguro ya lo sabe".

Maxi Juliana Gran Hermano

Maxi Guidici de Gran Hermano explotó contra la prensa

El exparticipante de Gran Hermano 2022, Maxi Guidici, explotó contra la prensa por difundir la teoría en la que aseguran que mintió con respecto a su sobredosis, además de la revelación de Camila Lattanzio.

En diálogo con PrimiciasYa, Maxi Guidici comenzó por apuntar contra la prensa: "Las mentiras y la mala leche que hay en los medios sobre mí. Estoy muy bien, intentando no ver las cosas que dicen en los medios". De esta manera, indirectamente se refirió a la fuerte acusación en su contra.

Luego, sobre lo que contó Camila Lattanzio, el ex Gran Hermano buscó distanciarse de lo ocurrido: "Por el momento prefiero no hablar más del tema, por mi salud. Cuando me sienta más tranquilo, hablaré y me defenderé". Así, mucha gente consideró que no tiene forma de desmentir a la cantante.

Para finalizar, fue consultado sobre si lo contactaron desde el Bailando 2023, ante lo que confesó: "Por ahora, nada de nada... Espero que lo que salga sea lo mejor para mí". Vale recordar que Guidici quiere ser parte del certamen de América TV con el objetivo de dejar atrás su complicada situación.