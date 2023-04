Filtran la suma millonaria que cobró Julieta de Gran Hermano por una presencia en un boliche

Ahora, la apunta es "Disney" luego de que en el canal de YouTube de “El Laucha”, revelaran cuánto cobró la bailarina algunos días atrás. “Los espero a todos para pasar una noche bomba, sacarnos fotitos y disfrutar un montón”, expresó Julieta en las redes anunciando su presencia e invitando a sus seguidores a que asistan al lugar.

“Julieta estuvo en un boliche en Pergamino hace algunos días y ahora se filtró el monto que cobró por asistir al lugar”, indicó el youtuber y aseguró que la joven bailó arriba de una tarima rodeada de vallas, cantó y hasta se sacó fotos con sus fanáticos.

Y agregó: “Cobró un millón de pesos por su presencia en Pergamino. La madre es quien la representa y desde otro boliche se comunicaron y les dijo que debería estar cobrando más pero que por media hora eso es lo que sale su presencia”.

Según se explicó, los montos rondan esas exorbitantes cifras, ya que la productora “Kuarzo” se queda con el 50% de las ganancias por publicidad o presencias de los participantes de Gran Hermano por contrato.

Revelaron el jugoso sueldo de los ex Gran Hermano y lanzaron una fuerte acusación

El exparticipante, Juan Reverdito, también fue quien filtró hace unas semanas los montos que cobran sus excompañeros de convivencia y apuntó contra la productora de tener cierto favoritismo por algunos de los hermanitos.

“Ellos toman las decisiones y hacen lo que quieren. Si en tres meses no me tiraste un centro, no me llames ahora para ver si hago un canje de zapatillas”, lanzó el hombre de 42 años durante una entrevista con el programa El Confesionario.

Al mismo tiempo, se quejó de que algunos chicos “hicieron publicidades por 700, 800 lucas. Yo cero”. “Llaman siempre a los mismos. Te genera muchas dudas. Y no soy el único que está caliente al respecto de esto. En mi caso cero pelota, cero”, lanzó.