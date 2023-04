Revelaron el jugoso sueldo de los ex Gran Hermano y lanzaron una fuerte acusación Redes sociales

Gran Hermano revolucionó no solo la televisión y las redes sociales, sino también la vida de los propios participantes que se anotaron para cumplir sus sueños. Sin embargo, cada vez que fueron salieron notaron diferencias entre los hermanitos y algunos no se guardaron sus desilusiones contra la producción del reality .

En ese sentido, quien siempre me mostró crítico y sin pelos en la lengua a la hora de criticar contra el programa es el exparticipante, Juan Reverdito . El taxista, de 42 años, siempre se mostró crítico contra el programa y en varias ocasiones dio a entender que había favoritismo entre los participantes; ahora reveló la exorbitante suma que ganan algunos de sus excompañeros por hacer campañas publicitarias en redes sociales: en ese sentido, acusó a la producción por la falta de ofertas laborales.

Riverdito contó que ingresó para ganar al reality con el fin de poder comprarse el taxi, su fuente de trabajo. Si bien no llegó a la final porque el público decidió que saliera antes, no paró de tirar munición pesada contra los creadores del producto más visto de la televisión por no darle espacio en los debates.

“Ellos toman las decisiones y hacen lo que quieren. Si en tres meses no me tiraste un centro, no me llames ahora para ver si hago un canje de zapatillas”, lanzó el hombre de 42 años durante una entrevista con el programa El Confesionario.

Al mismo tiempo, se quejó de que algunos chicos “hicieron publicidades por 700, 800 lucas. Yo cero”. “Llaman siempre a los mismos. Te genera muchas dudas. Y no soy el único que está caliente al respecto de esto. En mi caso cero pelota, cero”, lanzó.

Al salir de la casa, el taxista no aparecía seguido en las ediciones diarias del programa por fuera de las galas y muy enojado, hizo una denuncia pública. “Firmé contrato con Cuarzo, y siempre lo respeto, no hago otra cosa que no respetarlo. Pensé que con cada uno que salía de la casa, por lo menos, te iban a tirar un centro, pero nada, cero”, se quejó.

La fuerte revelación de Juliana Díaz contra la producción de Gran Hermano

Durante un vivo de TikTok, la exhermanita conocida como “Tini” reveló fuerte detalles de cómo se dio el programa más visto del país e hizo una fuerte confesión contra la producción del reality, alimentando a un posible “arreglo” en el programa.

Respondiendo a las preguntas de sus fans, no tuvo filtros a la hora de responder. Tini, quien tuvo un breve paso por segunda vez en la casa por el voto del público, pero rápidamente fue expulsada por romper las reglas del juego, reveló que lo que sucedía en el reality estaban “arregladas”.

https://twitter.com/httpshippxs/status/1647348133083398145 Acá les dejo lo subió @LaCritiok pic.twitter.com/BlUWhYUPtF — r i a (@httpshippxs) April 15, 2023

Rápidamente, sus seguidores le pidieron que cuente más sobre su segunda expulsión y ella confesó: “Si ustedes supieran. Si bien yo tengo un contrato, eso no significa que yo no pueda hablar de mi experiencia. Lo único que voy a decir es que me tuve que hacer la sorprendida”, aseguró.