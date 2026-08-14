No hay consuelo en la TV: murió un reconocido conductor de forma repentina El conductor de 40 años dejó una marca imborrable luego de más de dos décadas en los medios. Agregar C5N en









Hasta el momento no se conocen las causas de su muerte.

Televisa Querétaro confirmó el fallecimiento del mexicano Roberto Morales Barrera, conocido popularmente como "Betto Morales", del programa Es Bueno Saber. La noticia generó una profunda conmoción en los pasillos del canal, empresa que fue su casa durante más de dos décadas, y fue dada a conocer la tarde del miércoles a través del perfil oficial de Instagram del canal.

Hasta el momento no se conocen las causas de su muerte. Las autoridades y familiares del periodista mantienen aún un hermetismo total sobre sus últimos momentos. El fallecimiento se produjo a menos de un día de conocerse la muerte de don Jaime García, padre de la actriz Danna García, lo que sumó una carga adicional de tristeza en el ambiente mediático mexicano en esos días.

Para comunicar la pérdida, Televisa Querétaro compartió una foto del conductor acompañada de un mensaje de despedida. "La familia de Televisa Querétaro lamenta mucho el sensible fallecimiento de nuestro amigo y colaborador Beto Morales. Nos unimos profundamente a la pena que embarga a su familia, colegas y amigos, haciendo extensivas nuestras más sinceras condolencias. Descanse en paz. Gracias por todo", expresó la cadena en su comunicado oficial, que rápidamente se llenó de mensajes de tristeza por parte de los televidentes.

El conductor tenía 40 años y, según trascendió, atravesaba todavía el duelo por la muerte de su padre, ocurrida dos años atrás, una pérdida que en varias ocasiones había reconocido públicamente que seguía afectándolo. Su última publicación en redes sociales databa de principios de junio, cuando compartió con alegría un reconocimiento a su trayectoria: "¡Hoy recibimos con mucho cariño un reconocimiento a mi trayectoria dentro de los medios de comunicación por más de 22 años dentro del gremio periodístico y de la comunicación! ¡Gracias por la consideración a la Asociación de Periodistas del Estado de Querétaro!", había escrito en ese momento.

Redes sociales Quién era Betto Morales Roberto Morales Barrera fue un conductor y periodista mexicano que, a lo largo de más de 20 años de trayectoria, se consolidó como una de las figuras informativas más queridas del país, especialmente en la región de Querétaro. Su carrera no se limitó a la televisión: además de conducir la sección "Es Bueno Saber" en Televisa Querétaro, se destacó como locutor en Imagen Radio, demostrando una gran versatilidad para conectar con distintas audiencias a través de diferentes formatos.

A pesar del prestigio que había alcanzado en el gremio periodístico, Betto Morales mantenía un perfil muy reservado respecto de su vida privada. Se desconoce si estaba casado o si tenía hijos, aunque sí se sabe que le sobreviven su madre y una hermana, con quienes mantenía una relación muy cercana. Redes sociales Además de estar al frente de su programa Es Bueno Saber en Televisa Querétaro, fue una de las voces más queridas de las emisiones locales de Imagen Radio, y una trayectoria de más de veinte años que le valió el respeto absoluto de sus compañeros de profesión.