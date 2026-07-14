Fernando Burlando y Francisco Oneto se reconciliaron en vivo tras el fuerte cruce en el juicio por Diego Maradona Los abogados le bajaron el tono al intenso intercambio que mantuvieron en los tribunales de San Isidro. "Está todo solucionado", aclaró el letrado de Dalma y Gianinna Maradona. Por Agregar C5N en









Fernando Burlando y Francisco Oneto.

Los abogados Fernando Burlando y Francisco Oneto le bajaron el tono al fuerte cruce que mantuvieron en los tribunales de San Isidro durante el juicio por la muerte del astro Diego Maradona e hicieron las paces en público. Se trató de una de las jornadas más tensas del proceso debido a la acalorada discusión que habían tenido.

Burlando, quien representa a Dalma y Gianinna Maradona, se cruzó a los insultos y gritos con Oneto en los pasillos de los tribunales y terminaron afuera casi a las trompadas. Tras el incidente, la Policía intervino y los jueces debieron frenar la audiencia tras el violento cruce. "Andá al bailando, payaso de mierda", enfatizó el defensor de Leopoldo Luque al mediático abogado.

Durante el interrogatorio al testigo Julio Soria, Burlando puso en duda su confiabilidad y lo señaló por esquivar las preguntas al repetir "no recuerdo". En ese momento, que Oneto alegó que el testigo estaba siendo presionado y lo acusó de “apretarlo”. El intercambio escaló y se volvió cada vez más caliente hasta que el defensor le pidió al abogado querellante que deje de gritar y a su pedido, el abogado de Dalma y Gianinna respondió con una cuestión personal.

“Irrespetuoso. Que me lo diga afuera”, le retrucó Oneto. “Usted está mal de la cabeza”, aplicó Burlando y el tribunal ordenó un cuarto intermedio para calmar las aguas y el cruce continuó en los pasillos.

LA RECONCILIACIÓN EN VIVO DE LOS ABOGADOS BURLANDO Y ONETO



Cc #DDM @ddm_ok pic.twitter.com/rL96NyA7Sg — América TV (@AmericaTV) July 14, 2026 El letrado de Luque salió al pasillo e invitó a Burlando a seguir la discusión cara a cara, lo que provocó que varios presentes, incluida la policía, corrieran hacia la puerta de la sala, donde los abogados quedaron frente a frente y al borde de la agresión; tras unos segundos de gritos se escuchó el cruce: "Sos un gil", lanzó Burlando, a lo que Oneto respondió: "Andá al Bailando, payaso de mierda".