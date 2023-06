FemiGangsta: "Siempre quise hacer música que no se trate de mí"

"La Facultad de Derecho fue mi universidad. Yo me mudé a Buenos Aires y empecé a cursar ahí siendo muy chica y gran parte de mi situación actual, que me permite sacar música, tener gente que está esperando mi material y tener un punto de vista fue fue gracias a mi paso por la facultad. Creo que se estereotipa mucho a las personas académicas y en realidad la universidad está llena de artistas ", señaló.

En el caso de Agnes, sus letras incluían léxico académico fusionado con jerga coloquial. FemiGangsta no subestimaba a su audiencia e intentaba exponer problemáticas que ocurrían durante el macrismo, la época en que se popularizó su contenido. "A mí me pasaba que yo iba a una clase de Derecho Penal y me flasheaba la cabeza. Quería bajar esa data y estaba convencida de que tenía que haber una forma de que le gente acceda a la información que no dependa de ir a la universidad".

"Existe una idea privativa acerca de que el saber le pertenece a la universidad y a los que estudiaron. Yo creo que hay determinadas cosas que tenemos que saber todos. El acceso a la información y la democratización de las ideas tiene que estar en todos lados. Tiene que haber algo multidisciplinario", agregó.

A partir del aluvión de seguidores en sus redes, Femi se animó a ir un paso más allá y lanzar su propia música que incluía jazz, rap, hiphop, R&B, boombap, entre otros... Y, si bien su fandom esperaba verla en todos los videoclips ella decidió colocarse a sí misma en un segundo lugar.

"Siempre quise hacer una obra o música que no se trate de mí, hacer cosas donde la gente después hable de la idea y no de mi persona. También volcarlo a la propuesta visual porque hoy en día se usa representar al artista siendo lindo en lugares. Más allá de que quiero estar en mi material quiero proponer otra cosa: quiero que haya sentido del humor, crítica, política, que haya ideas", explicó en diálogo con C5N.

Después de años de espera, Agnes confesó que está lista para sacar su nuevo álbum: "Tardé mucho tiempo en hacer el álbum que voy a sacar este año, desde el 2019 estoy buscando lo que quiero hacer, hay miles de canciones perdidas en el éter, ideas, equipos de personas distintos, y creo que finalmente lo encontré. Y digo: ¡Qué bueno que tardé todo este tiempo! Porque a mis 21 años no tenía la capacidad de hacer las cosas que ahora a mis 29 voy a publicar".

"Quiero reivindicar los procesos. Hoy en día se pretende que todo tiene que estar listo para ayer y que los artistas cada 15 días tienen que sacar un tema. Trato de ser positiva y bancadora de proyectos ajenos. Me alegra muchísimo que a la gente le vaya bien, pero tampoco hay que caer en el aplauso por el aplauso y en la reivindicación por la reivindicación misma. Hay que ser críticos. Obvio, podemos sacar un tema para bailar o para joder pero después... ¿Cuál es la búsqueda de la obra?", se preguntó.