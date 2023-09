Fede Bal destruyó a Yanina Latorre tras su conflicto con Carmen Barbieri

latorre y bal

La respuesta de la angelita no tardó en llegar y picante como siempre, escribió: "¡No! Solo cuando las que se acuestan con vos demandan a Sofi y a mí". Bal tomó el guante y la enfrentó: "Conmigo no Yani, tranquila que me banco hace años tu hostigamiento y tus mentiras sin hacerte juicios, ni enojándome, entendiendo tu trabajo, tu lugar. Te repito, conmigo no".

El conflicto en redes escaló a otro nivel cuando Yanina, fiel a su estilo le retrucó: "¿Años de hostigamiento? Contame, ¿te contagiaste de la mitómana? ME INMOLE POR VOS CUANDO TE DENUNCIÓ BARBIE. Te defendí siempre. ¿Querías que te aplauda con los chats y Sofía? CONMIGO NO FEDERICO. Contame una mentira que haya dicho sobre vos".

bal y latorre.jpg

A lo que el hijo de Carmen Barbieri le respondió: "Si vas a usar la palabra INMOLAR con mayúsculas, entonces voy a usar también LETRAS GRANDES, para decirte que INMOLAR habla de alguien que explota por algo que cree con fanatismo, tal vez en ese momento te di la confianza necesaria frente a un tema duro y entendiste que INMOLARTE por mi era lo que sentías y querías comunicar".

Y cerró su mensaje: "Gracias por eso. Tampoco recuerdo habértelo pedido. Pero mejor hablémoslo en persona, y con cámaras adelante, así siempre nos sale mejor. En estos días voy al piso a charlar con ustedes. Beso".

Carmen Barbieri se quebró al aire al responderle a Yanina Latorre

El enfrentamiento entre Carmen Barbieri y Yanina Latorre parece no tener fin porque la conductora de Mañanísima volvió a disparar contra la panelista de LAM tras su respuesta y se quebró en llanto porque, en su discurso, habló sobre los últimos días de Santiago Bal con vida. “No tiene respeto”, expresó.

“Siempre me tiran con eso del nombre y con el cuerno que me comí. Pero yo nunca hablé de tus cuernos, ni que Santiago te dejó con una deuda con el fisco que tuviste que pagar y laburar años, que le lavabas el culo cuando tenía una enfermedad y el tipo te garcaba y te dejó endeudada. Siempre me compadecí, te ayudé y me inmolé”, disparó la angelita.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FRealTimeRating%2Fstatus%2F1707753634660823097%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1707753634660823097%7Ctwgr%5Eabd3a26891ed072e9e22a72f56396d8c53f85266%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fc5n.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620pxplugings%3D20paste20tdlink20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20wordcount20width%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlink20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20liveblogtimestamp%3D16961104364982728&partner=&hide_thread=false SE QUIEBRA CARMEN AL CONTESTARLE A @yanilatorre pic.twitter.com/ZYRxB4NUog — Real Time (@RealTimeRating) September 29, 2023

Pero esa referencia molestó a Barbieri porque, a pesar de que todo inició por una supuesta broma que hizo Carmen respecto a la infidelidad de su hijo a Sofía Aldrey, todo de enfocó en cuestiones personales entre ambas.

Por eso, Barbieri volvió a responder: “Cómo le falta el respeto a mi hijo, de la manera que habla. Cómo habla de un hombre que está muerto. No tiene respeto por nada ni por nadie. Esto no te la voy a perdonar. Me estás haciendo pasar un mal momento desde ya varios años que si juntás los programas, ¿qué carta documento?”.

Y advirtió: “Lo que gane en el juicio, todo lo que gane porque lo voy a ganar va a ir mis queridos colegas, queridos actores que viven en la casa del teatro”. “Estoy indignada, este es mi ambiente, no es el tuyo. Yo nací en este ambiente. Yo no le arruiné la vida a nadie, no me metí en la cama de nadie”, agregó.

“Mi trabajo es digno, trabajo de artista. Siempre con mis cosas hago humor. Yo pude hablar del problema que tuve con mi marido, otros no. Tengo un humor muy irónico y muy negro. ¿Cómo no me va a doler que diga que le limpiaba el culo a Santiago?”, concluyó.