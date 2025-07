Avengers Doomsday ya cometió un error que llama la atención de todos: qué decisión tomó Marvel

Desde que James Gunn es presidente de DC Studios junto a Peter Safran , ha sido muy claro en su postura con el desarrollo de proyectos : es posible que atisben una franquicia de fases amplísimas estilo Marvel Studios , pero no van a empezar a rodar ninguna película sin el guion terminado . Gunn asegura que han llegado a cancelar películas que ya tanteaban fecha de estreno porque no les había convencido el guion (o comienzo de él) que les había llegado, y así ha convertido un requisito tan obvio como cada vez más flexible a nivel generalizado en mandato empresarial .

Porque lo cierto es que ponerse a rodar un blockbuster sin guion terminado, en base a que ya tiene confirmada una fecha de estreno, es una rutina en la que Hollywood lleva tiempo instalado. Mientras que The Batman: Parte II ha tardado tanto en empezar a rodarse según los esfuerzos de Matt Reeves (conduciendo, de paso, a ciertas sospechas con que algo no iba bien en la película), nos topamos con Marvel Studios manteniendo este estilo, incluso cuando lleva ya años en que sus largometrajes y series no tienen una acogida tan calurosa como antaño.