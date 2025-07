Estrella de Hollywood vuelve al mundo del cine tras varios años

Se trata del actor estadounidense Matthew McConaughey, quien protagonizará la película The Lost Bus de Apple TV . Su último papel protagónico en el mundo del cine fue con el filme The Gentlemen (2019) , mientras que más recientemente fue la voz principal de la serie animada Agent Elvis (2023) y participó del videoclip musical Nine Ball (2024).

La sinopsis que brindó Apple TV expresó lo siguiente: "Un padre decidido lo arriesga todo para rescatar a una profesora y a sus 22 alumnos de un devastador incendio forestal". Junto con esto, informaron que llegará a salas selectas el viernes 19 de septiembre y al mundo del streaming el viernes 3 de octubre.

Embed - The Lost Bus — Official Trailer | Apple TV+

The Lost Bus está basada en el libro Paradise: One Town’s Struggle to Survive an American Wildfire de la escritora Lizzie Johnson. Hasta el momento, informaron que el elenco estará conformado por América Ferrera, Yul Vázquez, Ashlie Atkinson, Spencer Watson y Danny McCarthy.

Es importante remarcar que en marzo de 2025, durante el festival South by Southwest, se estrenó la película The Rivals of Amziah King, donde Matthew McConaughey es el protagonista. Pero esta no cuenta como su regreso a Hollywood porque todavía no llegó ni se sabe cuándo llegará a los cines, y tampoco está en una plataforma de streaming.

