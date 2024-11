Superestrella de Hollywood anunció su retiro de la actuación: "Solo volvería si..."

Durante una entrevista con el podcast Good Trouble with Nick Kyrgios, Matthew McConaughey reveló que decidió abandonar Hollywood en el pico de su carrera y se mudó con su familia a Texas cuando la industria se negó a dejarlo diversificarse por fuera de las comedias románticas. " El diablo está en los infinitos síes, no en los noes . Pensé 'Estoy haciendo películas de bajo presupuesto y toda esa mierda en mi vida porque dije que sí a demasiadas cosas'".

Con respecto a su salida de California, confesó: "Ese camino pagaba bien y estaba funcionando. Era tan fuerte en ese camino que cualquier cosa fuera de ese camino era como 'No, no, no, no McConaughey, deberías quedarte allí'. Entonces, como no podía hacer lo que quería, dejé de hacer lo que estaba haciendo y me mudé al rancho en Texas". Todo esto fue un auténtico golpazo para el cine estadounidense, ya que era toda una superestrella.

Matthew McConaughey Oscar 2014 McConaughey ganó el Oscar a Mejor actor en 2014, por lo que su ida de Hollywood sorprendió a todos. Redes sociales

Tras esto, contó la promesa que le hizo a su esposa Camila Alves: "No voy a volver a trabajar a menos que me ofrezcan papeles que quiero hacer". Y, vinculado a esto, agregó que le "daba miedo porque no sabía si alguna vez iba a salir del desierto", algo que pudo realizar en múltiples ocasiones por su popularidad.

Además, su convicción por no volver a una película romántica fue tal que rechazó u$s14.5 millones por un papel, ante lo que McConaughey señaló: "Probablemente fue el movimiento más rebelde contra Hollywood porque realmente envié la señal de 'oh, no está mintiendo'". Si bien no participó de muchas películas desde 2014, quedó en evidencia que eligió detalladamente cada papel, entre los que se destacan Interstellar, The Gentlemen y Agent Elvis.

