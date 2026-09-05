Estilo moderno y madera a la vista: así es la cocina de Maxi López en Argentina El ambiente refleja una elección estética que combina calidez y practicidad, con detalles pensados para el día a día. Agregar C5N en









Conocé a detalle cómo es la cocina de Maxi López. Olé

Maxi López mostró parte de su casa en Argentina y sorprendió con un ambiente moderno.

La cocina se destaca por una estética cálida y materiales que aportan luminosidad.

La distribución prioriza la comodidad y el aprovechamiento de cada espacio.

Distintos detalles decorativos completan una propuesta práctica y actual. Maxi López mostró un rincón de su casa en Argentina que rápidamente permitió conocer más sobre su estilo a la hora de elegir los ambientes. Se trata de la cocina, un espacio amplio y luminoso donde la madera tiene un papel protagonista. El diseño combina elementos modernos con detalles simples que hacen que el lugar resulte cálido y funcional.

A través de un video que compartió en Instagram, el exfutbolista dejó ver parte del ambiente que también utiliza para preparar distintas recetas. La cocina tiene una estética actual, con líneas simples, tonos neutros y muebles que aprovechan bien cada sector. Además, la presencia de materiales naturales ayuda a darle un aspecto más hogareño.

View this post on Instagram Uno de los puntos que más se destaca es la elección de una paleta clara, que permite aprovechar mejor la iluminación del ambiente. A esto se suman los electrodomésticos integrados y las superficies despejadas, dos recursos que mantienen una apariencia prolija. Así, el espacio logra combinar comodidad para el uso cotidiano con una estética cuidada.

Cómo es la cocina de Maxi López en Argentina La madera clara aparece tanto en los muebles como en la isla central, que ocupa un lugar destacado dentro de la distribución. Este sector funciona como una superficie de trabajo para preparar y emplatar comidas, pero también como un punto de encuentro dentro de la cocina. Una lámpara colgante sobre la isla ayuda, además, a marcar visualmente ese espacio.

La iluminación natural también tiene un rol importante. Los grandes ventanales con vista al jardín permiten que entre abundante luz durante el día y generan una mayor sensación de amplitud. El contacto visual con el exterior suma otro detalle cálido a un ambiente pensado para pasar bastante tiempo mientras se cocina.